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Son dakika haberler: Koronavirüs için flaş 'SİS' uyarısı: Mevsimin en kritik günleri başladı Son dakika uyarısı... Koronavirüsün bulaşması ile ilgili mevsimin en kritik günleri başladı. Yapılan uyarılar kapsamında hesapta olmayan bir bulaş yolu ile hastalığı kapmak an meselesi. Çöl tozu ve sis geçişlerine ilişkin yapılan uyarıda uzmanlar yapılması gerekenlere dikkat çekti. Buna göre "Her yerde havada bulut varsa ve uzak mesafeler sanki sis varmış gibi görünüyorsa dışarı çıkmayın" denildi. İşte nedeni ve koronavirüsün havada uzun mesafelerce taşınmasına ilişkin son dakika uyarıları

Giriş Tarihi: 29.11.2020 11:42 ABONE OL

Koronavirüsle mücadelede kritik bir son dakika uyarısı geldi. Yılın bu günlerinde ülkemize gelen çöl tozlarının koronavirüsün yayılımı ve vaka sayılarının artması için gerekli doğal ortamı sağlayacağına dikkat çeken Prof. Dr. Cemal Saydam, "Her yerde havada bulut varsa ve uzak mesafeler sanki sis varmış gibi görünüyorsa dışarı çıkmayın" uyarısı yaptı. Peki neden bu dönemde dikkat etmek ve pencerelerimizi açma konusunda havayı takip etmek zorundayız? İşte çarpıcı bilgiler...

SON DAKİKA ASYA, AVRUPA VE AFRİKA KITALARINDA KRİTİK GÜNLER BAŞLADI Afrika'da 9 milyon kilometrekarelik alanı kaplayan Sahra Çölü üzerinden esen rüzgarlar, yılın bu dönemlerinde Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarına toz bulutları getiriyor. En son Mayıs ayında üç gün etkili olan Sahra tozları yine önümüzdeki 3 gün boyunca Anadolu'da da etkili olacak. Yaşanacak hava akımı ile birlikte çöl tozlarının havadaki bakteri ve virüslerle birlikte Kovid-19 hastalığını yayabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Cemal Saydam, bu konuda çarpıcı uyarılarda bulundu.

"ÇOK CİDDİ UYARI YAPIYORUM" Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Saydam, "Çok ciddi uyarı yapıyorum. Sahra Çölü'nden çok yoğun toz çıkışı bekliyoruz. Toz ve bulutlu hava bugün (pazar), Trakya, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olacak. Yani virüsün yayılımı için gerekli olan canlı organizmalar havada çok yoğun olacak.

Son dakika bilgisi: Sis içeren hava akımları damlacık yoluyla bulaşan Koronavirüsü taşıma riskine sahip SİS VARMIŞ GİBİYSE PENCERE BİLE AÇMAYIN Taşıyıcıların etrafa saçabileceği virüs, çok uzaklara taşınabilir. Bugün özellikle batı bölgelerinde her yerde havada bulut varsa ve uzak mesafeler sanki sis varmış gibi görünüyorsa dışarı çıkmayın. Hatta pencere bile açmayın" dedi.