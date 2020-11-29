Son dakika haberler: Koronavirüs için flaş 'SİS' uyarısı: Mevsimin en kritik günleri başladı

Koronavirüsle mücadelede kritik bir son dakika uyarısı geldi. Yılın bu günlerinde ülkemize gelen çöl tozlarının koronavirüsün yayılımı ve vaka sayılarının artması için gerekli doğal ortamı sağlayacağına dikkat çeken Prof. Dr. Cemal Saydam, "Her yerde havada bulut varsa ve uzak mesafeler sanki sis varmış gibi görünüyorsa dışarı çıkmayın" uyarısı yaptı. Peki neden bu dönemde dikkat etmek ve pencerelerimizi açma konusunda havayı takip etmek zorundayız? İşte çarpıcı bilgiler...
SON DAKİKA ASYA, AVRUPA VE AFRİKA KITALARINDA KRİTİK GÜNLER BAŞLADI
Afrika'da 9 milyon kilometrekarelik alanı kaplayan Sahra Çölü üzerinden esen rüzgarlar, yılın bu dönemlerinde Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarına toz bulutları getiriyor. En son Mayıs ayında üç gün etkili olan Sahra tozları yine önümüzdeki 3 gün boyunca Anadolu'da da etkili olacak. Yaşanacak hava akımı ile birlikte çöl tozlarının havadaki bakteri ve virüslerle birlikte Kovid-19 hastalığını yayabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Cemal Saydam, bu konuda çarpıcı uyarılarda bulundu.
"ÇOK CİDDİ UYARI YAPIYORUM"
Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Saydam, "Çok ciddi uyarı yapıyorum. Sahra Çölü'nden çok yoğun toz çıkışı bekliyoruz. Toz ve bulutlu hava bugün (pazar), Trakya, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olacak. Yani virüsün yayılımı için gerekli olan canlı organizmalar havada çok yoğun olacak.
Son dakika bilgisi: Sis içeren hava akımları damlacık yoluyla bulaşan Koronavirüsü taşıma riskine sahip
SİS VARMIŞ GİBİYSE PENCERE BİLE AÇMAYIN
Taşıyıcıların etrafa saçabileceği virüs, çok uzaklara taşınabilir. Bugün özellikle batı bölgelerinde her yerde havada bulut varsa ve uzak mesafeler sanki sis varmış gibi görünüyorsa dışarı çıkmayın. Hatta pencere bile açmayın" dedi.
VAKA ARTIŞLARI GÖRÜLEBİLİR
Toz taşınımının gelecek haftada devam edeceğini belirten Prof. Dr. Saydam yaptığı son dakika uyarılarını şöyle sürdürdü "Günlük vaka artışları tahminden çok fazla artabilir. Kontrolümüz dışında gelişen bu olumsuz koşullara karşı her vatandaş korunmalı. Kış nedeniyle doğal atmosferik süreçlerle artacak Sahra tozu taşınımı sadece bizi değil Avrupa'yı da etkiliyor.
ARALIK AYI AVRUPA İÇİN KABUS OLABİLİR
Aralık ayı tüm Avrupa için maalesef yeni bir kaos olabilir. Çöl tozlarından faydalanın dediğimiz günler yaşamıyoruz. Mart ayından beri uydu aracılığıyla takip ettiğim çöl tozları 6-7 günde etkisini gösterebilir. 2 Kasım'da İsviçre'de yaşanan çöl tozunun ardından vaka sayıları artmıştı" dedi.
KORONAVİRÜSTE SON DURUM
Türkiye'de artışların önüne geçmek için tedbir ve çalışmaların devam ettiği Koronavirüs vakaları tablosunda son dakika gelişmeleri şöyle şekillendi;
- Son 24 saatte 30 bin 103 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti
- Ağır hasta sayısı 4 bin 903 oldu, son 24 saatte 3 bin 611 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 396 bin 227'ye yükseldi
- Toplam hasta 487 bin 912 olurken vefat sayısı 13 bin 373'e çıktı
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA: BU BİR ZORUNLULUK
- "Bugün tespit edilen 4903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur"
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
- "(Kovid-19'la mücadele) Kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, hiçbir ayrım yapmadan ülkemizden talepte bulunan 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşa da tıbbi malzeme ve teçhizat gönderdik"
- Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, 81 ilde, bugün saat 10.00'da sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başlamıştı. Yasak planlandığı saatte sona erdi.