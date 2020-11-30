CHP’yi karıştıran taciz skandalı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı olduğu belirtilen Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karagöz'ün ilçe teşkilatına, Kaftancıoğlu'nun kontenjanından girdiği belirtiliyor. İddiaya göre, Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na giden Z.Y. (23) Umut Kargöz tarafından taciz edildiğini belirterek şikayetçi oldu. Z.Y. ifadesinde, "Umut Karagöz ile bir kafede tanıştık. Bir buçuk ay kadar çalıştım, oradan ayrıldım. Hiçbir duygusal yakınlığımız olmadı. 20 Kasım günü beni yakınlarda bir kafeye çağırdı. Bende bir ortak arkadaşımızla o kafeye gittim. Kafe onun tanıdığının olduğu için uzun süre kaldık.Kalkmak istedim, ancak izin vermedi. Beni çekip koltuğa oturttu. Ben de masadaki bardağı alıp kafasında kırdım. Öfkelendi beni saçımdan sürükleyip, tuvalete götürdü. Burada tekme tokat darp etti. Ardından taciz etti" dedi. Polis tarafından gözaltına alınan Umut Karagöz, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklanırken, CHP'li yetkililerin, olayın basına yansımaması için devreye girdiği ve mağdurun ailesiyle görüştükleri öğrenildi. Olayı kapatmak için, üst düzey isimlerin de devrede olduğu kaydedildi. Bu gelişmenin ardından, Eylem Şahlar Süsem isimli Maltepeli bir kadın, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na şu çağrıda bulundu:"Adını cumhuriyetten alan bir partide ilçe başkan yardımcısı sıfatı olan bir kişi, bir kadına cinsel saldırıda bulunuyor ve tutuklanıyor, fakat herkes sus pus. Adeta üstü kapatılıyor. Eminim ki bu dışarıdan, hiç tanımadığımız bir erkek tarafından yapılmış olsaydı, bu partinin tüm kademeleri kınar ve teşhir ederdi. Fakat kendi içinden çıkınca herkes hiç yaşanmamış gibi ölüm uykusunda adeta." CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş da insanlık dışı bir suç işleyen Karagöz'ün derhal partiden atılması gerektiğini söyledi.