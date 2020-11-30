Düğün, nişan ve nikah organizasyonları iptal edilecek mi? Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünler yasaklandı mı?

Türkiye'de koronavirüs hasta sayısı 6 binlerde, PCR testinde vücudunda virüs veya virüs parçacığı bulunan insan sayısı ise günlük 30 binlerde seyrediyor. Bulaşıcılığı azaltmak için alınan KOVİD-19 tedbirleri arasında düğünler ve nikahlar hakkında bir bilgi bulunmuyordu. Bu nedenle de gözler, düğünler iptal mi sorusunun yanıtı için 30 Kasım akşamı yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Peki, kabine toplantısında düğün, nişan ve nikah organizasyonları iptal edilecek mi?

BU AKŞAM KABİNE TOPLANIYOR: NİKAH, NİŞAN VE DÜĞÜNLER İPTAL Mİ?

KOVİD-19 salgınında 2 haftalık kısmi yasaklara rağmen Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölümlerinde azalma görülmedi. Bu kapsamda yeni tedbirlerine gündeme alınacağı kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koronavirüs gündemiyle yapılacak toplantıdan kovid-19 salgınıyla ilgili alınacak yeni tedbirler çıkacak. Kabine kararlarını Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçerek bizzat açıklayacak.