Düğün, nişan ve nikah organizasyonları iptal edilecek mi? Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünler yasaklandı mı?

Türkiye'de koronavirüs hasta sayısı 6 binlerde, PCR testinde vücudunda virüs veya virüs parçacığı bulunan insan sayısı ise günlük 30 binlerde seyrediyor. Bulaşıcılığı azaltmak için alınan KOVİD-19 tedbirleri arasında düğünler ve nikahlar hakkında bir bilgi bulunmuyordu. Bu nedenle de gözler, düğünler iptal mi sorusunun yanıtı için 30 Kasım akşamı yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Peki, kabine toplantısında düğün, nişan ve nikah organizasyonları iptal edilecek mi?
BU AKŞAM KABİNE TOPLANIYOR: NİKAH, NİŞAN VE DÜĞÜNLER İPTAL Mİ?
KOVİD-19 salgınında 2 haftalık kısmi yasaklara rağmen Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölümlerinde azalma görülmedi. Bu kapsamda yeni tedbirlerine gündeme alınacağı kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koronavirüs gündemiyle yapılacak toplantıdan kovid-19 salgınıyla ilgili alınacak yeni tedbirler çıkacak. Kabine kararlarını Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçerek bizzat açıklayacak.
Şehirler arası seyahat yasağı
Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak ve sonrasında bizzat Erdoğan'ın açıklaması beklenen son dakika kararları içerisindeki yeni tedbirler arasında en kritik ikinci yasak ise şehirler arası yolculuğa getirilecek seyahat kısıtlaması. Bu kısıtlamanın ciddi biçimde masada olması bekleniyor. Çünkü birçok şehirlerde nüfuslarına oranla beklenen koronavirüs vaka artışları bunun çok daha üzerinde seyrediyor.
Hafta içi sokağa çıkma yasağı
Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınacak yeni tedbirlerin masaya yatırılacağı bakanlar kurulu toplantısında, özellikle vaka sayılarının yüksek olduğu illerde sokağa çıkma yasağının hafta içi de uygulanması gündeme alınacak. 81 ile de getirilebileceği belirtilen bu kısıtlamanın öncelikli şehirler ile başlatılma ihtimali de var.
Şu ana kadar düğün ve nikahlar ile ilgili herhangi bir kısıtlama haberi bulunmuyor. Kabin toplantısının ardından düğünler veya düğün salonları ile ilgili bir karar çıktığı anda haberimizde olacak.