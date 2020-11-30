FETÖ'nün "suikast timi"nin yağma suçundan yargılanması sürüyor

"Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" gibi suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarına çarptırılan sanıklar, yargılandıkları Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinin suç duyurusu üzerine Cumhurbaşkanlığı koruma polislerinin 21'ine yönelik gerçekleştirdikleri iddia edilen "nitelikli yağma" suçundan tekrar hakim karşısına çıkartıldı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar, bulundukları illerdeki cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil oldu.

SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Duruşmaların yüz yüze yapılmasını ve heyet karşısında savunma yapmak istediklerini ifade eden sanıklar, daha geniş savunma yapabilmek için mahkeme heyetinden süre talebinde de bulundu.

Bazı sanık avukatları ise pandemi nedeniyle duruşmanın salgın sona erene kadar ertelenmesini talep etti.

Sanıkların mahkeme huzurunda dinlenme ve süre tanınması isteklerinin dosyaya yeni bir şey katmayacağını savunan iddia makamı, taleplerin reddi yönünde karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya yarın devam edilmesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, olay tarihinde darbe teşebbüsünün icrası kapsamında aldıkları görev üzerine Marmaris'e gelen sanıkların, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığında görevli müşteki polis memurlarını derdest edip üzerlerini arayarak silah, telsiz, kimlik gibi eşyalarını aldıkları belirtildi.

Zincirleme suç hükümlerinin "yağma" suçu bakımından uygulanamayacağı vurgulanan iddianamede, sanıkların atılı suçtan mağdur sayısınca cezalandırılmaları gerektiği kaydedildi.

İddianamede, sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiği kanaatine varıldığına da yer verildi.