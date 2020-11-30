4,5 yıldır İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten İrfan fidan cuma günü yayınlanan HSK Genel Kurulu kararnamesi ile Yargıtay üyeliğine atandı.

HSK Genel Kurulu Kararnamesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilinden Yargıtay üyeliği görevine atanan İrfan Fidan bugün görev yaptığı İstanbul Adalet Sarayı'na veda etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan görevine veda etti | Video

ÇALIŞMA ARKADAŞLARINA VEDA ETTİ

İrdan Fidan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör suçları Soruşturma Bürosu'ndan başsavcı bekili olarak görev yapıyordu. Yıllardır görev yapan İrfan Fidan yaptığı konuşmasında görevli savcı ve personellere veda etti. Fidan, 2016 yılındaki hain kalkışmanın ardından başsavcılık görevini üstlendim be 4,5 yıldır bu görevi yapmaya çalıştım. Zor dönemler yaşadık ve bu dönemde herkesten destek gördük. Bir gün görev gelecekti ve o gün bugünmüş tüm çalışma arkadaşlarımdan helallik istiyorum. Hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum' dedi.

Komisyon başkanı Okan Albayrak veda konuşması sonrası Fidan'a Çiçek takdim etti. Ardından İrfan Fidan adliyeden ayrıldı.