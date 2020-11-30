SON DAKİKA: CHP'den 20 vekil Mustafa Sarıgül'ün partisine geçecek mi? Sarıgül cephesinden ilk açıklama: Milletvekilleri ile görüşüyoruz

"BÖYLE BİR ÇALIŞMAMIZ YOK"

Türkiye Değişim Hareketi Genel Sekreteri Hasan Aydın, bugün basında yer alan, 'Sarıgül, CHP'den 20 vekil transfer edip TBMM'de grup kuracak' haberi ile ilgili sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bize her yerden talep var ilgi var. Bu milletvekilleri için de geçerli. Ama bizim böyle bir çalışmamız yok. Biz yüzümüzü biraz millete döndük. Biz herkese elbette sıcak bakarız, olumlu bakarız ama oradan başlayan bir çizgiye de uygun bulmuyoruz. Biz milletvekilleri ile değil de, millet ile yola çıkmanın esas olduğu bir başarıyı kayda geçireceksek ancak öyle yapabiliriz. Böyle bir çalışmamız yok. Bizimle ilgilenenler var ama bizim böyle bir çalışmamız yok.