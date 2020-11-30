Son dakika: El Pais, Economist, L'Opinion, The Times derken şimdi de Washington Post! Türk SİHA'larına büyük övgü...

SON DAKİKA HABERİ: El Pais, Economist, L'Opinion, The Times derken, Türk SİHA'larına son övgü ABD'nin saygın gazetelerinden The Washington Post'tan geldi. Gazetede, "Türkiye'nin sınır dışındaki askeri eylemleri, kendi ürettiği silahlı insansız hava araçlarından güç alıyor" başlığı ile bir analiz yayınlandı. Analizde Türk SİHA'larından övgü ile bahsedildi. Çin ve İsrail ile yarışa girildiği vurgulandı. Türkiye'nin Suriye, Libya operasyonlarının ardından Karabağ'da da Türk SİHA'ları ile kazanan olduğu vurgulandı. İşte son dakika haberinin detayları...
BU KEZ WASHİNGTON POST YAZDI
ABD'nin prestijli gazetelerinden Washington Post, Türkiye'nin sınır dışındaki askeri faaliyetlerinin başarısını Türk yapımı SİHA'lardan kaynaklandığını belirtti.
ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post, bugün "Türkiye'nin sınır dışındaki askeri eylemleri, kendi ürettiği silahlı insansız hava araçlarından güç alıyor" başlığıyla bir haber yayımladı. Kuzey Afrika'dan Kafkaslar'a etkisini genişletmeye çalışan Türkiye'nin bu amaç için silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) kullandığı ifade edilen haberde, SİHA'ların Türkiye'de teknolojik inovasyon ve kendi kendine yetmenin sembolü olduğu bildirildi.
TÜRK SİHA'LARI ÇİN VE İSRAİL'LE YARIŞIYOR
Türkiye'de SİHA endüstrisinin, bu konuda uzun yıllardır çalışan Çin ve İsrail'le kısa sürede rekabeti sağladığı ifade edildi. Gazeteye konuşan uzmanlar, Türkiye'nin SİHA'larının Suriye'de, Libya'daki iç savaşta ve Dağlık Karabağ'da büyük rol oynadığını ifade etti.
FRANSA, İSPANYA, İNGİLTERE MEDYASI DA YAZMIŞTI
Fransız L'Opinion, İspanyol gazetesi El Pais, The Times, Economist gibi prestijli medya kuruluşları sahada belirleyici güç olan Türk İHA'larının başarılarına yer vermişti.