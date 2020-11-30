Son dakika: El Pais, Economist, L'Opinion, The Times derken şimdi de Washington Post! Türk SİHA'larına büyük övgü...

SON DAKİKA HABERİ: El Pais, Economist, L'Opinion, The Times derken, Türk SİHA'larına son övgü ABD'nin saygın gazetelerinden The Washington Post'tan geldi. Gazetede, "Türkiye'nin sınır dışındaki askeri eylemleri, kendi ürettiği silahlı insansız hava araçlarından güç alıyor" başlığı ile bir analiz yayınlandı. Analizde Türk SİHA'larından övgü ile bahsedildi. Çin ve İsrail ile yarışa girildiği vurgulandı. Türkiye'nin Suriye, Libya operasyonlarının ardından Karabağ'da da Türk SİHA'ları ile kazanan olduğu vurgulandı. İşte son dakika haberinin detayları...