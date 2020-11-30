Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu sonrası konuşuyor! Yeni kısıtlamalar gelecek mi hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bilim Kurulu tavsiyesi sonrasında 15 gün önce hafta sonu kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alınmış, restoran ve kafelerde yemek yemek yasaklanmıştı. Koronavirüs vaka sayısındaki artışın önlenememesi nedeniyle yeni tedbirlerin alınacağı ifade edildi. Başkan Erdoğan, Bakanlar Kurulu sonrasında önemli açıklamalarda bulunuyor. Son dakika bilgisine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da toplantı sırasında bir sunum gerçekleştirdi. Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:,

Yeni bir takım tedbirleri hayata geçireceğimizi açıklamıştık. Şu aşamada insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışında çare bulunmuyor.

AŞI AÇIKLAMASI:

50 milyon doz aşı anlaşması yaptık. Vatandaşlarımız aşıya ücret ödemeden ulaşabilecekler. Aşılar, önümüzdeki ay sağlık çalışanlarımızdan başlamak üzere uygulanacak.

YENİ TEDBİRLER

Hafta içi her gün saat 21.00 ile saat 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Cumartesi pazar, genel sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.