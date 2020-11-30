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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu sonrası konuşuyor! Yeni kısıtlamalar gelecek mi hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kritik Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan son dakika açıklamalarında bulunuyor. Corona virüs vaka sayısındaki artış nedeniyle Bilim Kurulu, yeni önlemlerin alınmasını tavsiye etti. Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi, Büyükşehirlerde seyahat kısıtlaması olacak mı? 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma saatleri hakkında da değişikliklerin olabileceği ifade edilmişti. Başkan Erdoğan, yeni tedbirlerle ilgili konuşuyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 30.11.2020 19:56 Son Güncelleme: 30.11.2020 20:03 ABONE OL
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu sonrası konuşuyor! Yeni kısıtlamalar gelecek mi hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bilim Kurulu tavsiyesi sonrasında 15 gün önce hafta sonu kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alınmış, restoran ve kafelerde yemek yemek yasaklanmıştı. Koronavirüs vaka sayısındaki artışın önlenememesi nedeniyle yeni tedbirlerin alınacağı ifade edildi. Başkan Erdoğan, Bakanlar Kurulu sonrasında önemli açıklamalarda bulunuyor. Son dakika bilgisine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da toplantı sırasında bir sunum gerçekleştirdi. Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:,

Yeni bir takım tedbirleri hayata geçireceğimizi açıklamıştık. Şu aşamada insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışında çare bulunmuyor.

AŞI AÇIKLAMASI:
50 milyon doz aşı anlaşması yaptık. Vatandaşlarımız aşıya ücret ödemeden ulaşabilecekler. Aşılar, önümüzdeki ay sağlık çalışanlarımızdan başlamak üzere uygulanacak.

YENİ TEDBİRLER
Hafta içi her gün saat 21.00 ile saat 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Cumartesi pazar, genel sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu sonrası konuşuyor! Yeni kısıtlamalar gelecek mi hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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