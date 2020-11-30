Son dakika haberi... CHP'li yöneticinin 23 yaşındaki kıza tacizinde şok gelişme: Üst düzey CHP'liler devreye girmiş!

Son dakika: Adeta kabusu yaşayan genç kız o anları şöyle anlattı

"PANTOLONUMU İNDİRDİ..."

İşyeri U.K'nın arkadaşı olduğundan çalışanlarda yoktu. Ben sonra kalkmak istedim ama o kalmam için ısrar etti. Rahatsız oldum. Gitmek için ayağa kalktığımda U.K. beni kendisine çekip koltuğun üzerine aldı. Ben de masada bulunan bardağı elime alarak onun kafasında parçaladım. Bu sırada elim kesildi, öfkesiyle beni saçımdan sürükleyerek tuvalete götürdü burada tekme tokat darp etti. Pantolonumu aşağı indirdi üzerimde bulunan kıyafetimi de yukarı kaldırdı, sonra kendi pantolonunu aşağı indirdi. Saçlarımdan tutarak kafamı aşağı bastırdı ve cinsel saldırıda bulundu. Bu sırada aynaya bakarak kendini tatmin etti."