SON DAKİKA HABERİ... FETÖ'nün MİT TIR'ları köstebeği o isim çıktı!

SON DAKİKA MİT İHANETİNDEKİ KRİTİK İSMİ İLK KEZ SABAH AÇIKLIYOR

Fetullahçı Terör örgütünün (FETÖ) devlete karşı en büyük eylemlerinden biri olan "MİT TIR'ları" kumpasında, örgütün MİT'e sızdırdığı köstebeği SABAH kamuoyuna ilk kez açıklıyor. 1 Ocak ve 19 Ocak 2014'te Hatay ve Adana'da MİT TIR'larının durdurulup aranmasına dair kumpasın en önemli isimlerden biri olan MİT'teki köstebeğin, TIR'ların plakasını ve içindeki görüntüleri FETÖ'nün mahrem imamlarına gönderdiği, plakalardan yola çıkılarak örgütün Adana ve Hatay'da TIR'lara operasyon yaptığı ortaya çıktı.