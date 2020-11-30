SON DAKİKA... Kritik test tamamlandı! İşte yerli ve milli füzemiz SOM

"MÜHENDİSLERİMİZE HEM GÜVENİYORUZ HEM ONLARLA GURUR DUYUYORUZ"

Varank ayrıca son dakika açıklamalarında yıllar süren yoğun emekleri için projede emeği olanlara teşekkür ederek, bu emekler sayesinde milli turbo jet motorun çok kısa süre içinde seri üretime hazır hale geleceğini söylerken "Az evvel testini yaptık, sesini duyduk" diyen Varank, Türkiye'nin yerli ve katma değerli üretimiyle dünyada fark oluşturan ülkeler arasında yer edinmek istediğini kaydetti.

SOM FÜZESİ DE BU MOTORU KULLANACAK

Geliştirilecek sistem, SOM yanı sıra olası modifikasyonlarla diğer SOM benzeri milli sistemlerle de kullanılabilecek, daha uzun menzilli Turbojet Motorlar'ın geliştirilmesi için ilk aşamayı oluşturacak.

O DA TESLİM AŞAMASINA GELDİ

Türkiye'nin ilk turbojet motorunun üretimi, Kale Ar-Ge'nin üstlendiği önemli yerli projelerden biri. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve ROKETSAN tarafından üretilen SOM gibi milli füze platformlarında kullanılmak üzere geliştirilen Türkiye'nin ilk Milli Turbojet Motoru Projesi'nde teslim aşamasına gelindi.