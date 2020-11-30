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: Miss Uganda'dan sonra şimdi de ! Yer yine ! Skandal görüntüler...

haberine göre; 'ta bir düğün salonuna baskın yapan polisler şaşkına döndü. Salonda onlarca Afrikalı'nın ayin yapmak için maskesiz, mesafesiz, hijyen koşullarına uymadan gizlice toplandığı tespit edildi. İçeridekilerin hepsine ayrı ayrı ceza yazıldı. Daha önce yine Esenyurt'ta art arda 'Miss Uganda' düzenlenmişti. Polis yaptığı baskınlarla skandalı ortaya çıkarmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 13:27 Son Güncelleme: 30.11.2020 13:57 ABONE OL
Son dakika: Miss Uganda'dan sonra şimdi de Afrika ayini! Yer yine Esenyurt! Skandal görüntüler...

Son dakika haberi: İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir skandal daha yaşandı. Daha önce 'Miss Uganda' gecelerinin düzenlediği Esenyurt'ta, bu kez ise Afrika ayini düzenlendi. Skandal, polis baskını ile ortaya çıktı. Polisin ceza yazmasını engellemek isteyen 20 kişiye 18 bin TL ceza kesildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Yeni tip korona virüs salgınını önleme amacıyla sık sık hatırlatılan sosyal mesafe, temizlik ve maske kuralları Esenyurt'ta Afrikalıların izinsiz Pazar ayininde hiçe sayıldı. Durumu ihbar alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, düğün salonuna baskın düzenledi.

İçeride çoğu maskesiz onlarca kişinin olduğunu ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığını gören polis cezai işlem yapmak üzere tutanak hazırlamak istedi. Polisin ceza yazmasını engellemek isteyen şahıslar mukavemet gösterip zor kullandı.

Ekipler, maskesiz şekilde kuralları hiçe saydığı görülen 20 kişiye 900'er liradan toplam 18 bin lira para cezası uyguladı.

MİSS UGANDA DÜZENLEMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde yine Afrikalı bir grup bir gece kulübünde Miss Uganda yarışması düzenlemiş polis tarafından yine ceza yazılmıştı.

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Son dakika: Miss Uganda'dan sonra şimdi de Afrika ayini! Yer yine Esenyurt! Skandal görüntüler...
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