Son dakika: Miss Uganda'dan sonra şimdi de Afrika ayini! Yer yine Esenyurt! Skandal görüntüler...

Son dakika haberi: İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir skandal daha yaşandı. Daha önce 'Miss Uganda' gecelerinin düzenlediği Esenyurt'ta, bu kez ise Afrika ayini düzenlendi. Skandal, polis baskını ile ortaya çıktı. Polisin ceza yazmasını engellemek isteyen 20 kişiye 18 bin TL ceza kesildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...