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Son dakika: MSB: ve timleri, ordusuna destek sağlıyor

MSB, "Kara Kuvvetlerimizin mayın ve temizliği yapan ve timleri, işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş ’na destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem Mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek." ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 17:59 Son Güncelleme: 30.11.2020 18:27 ABONE OL
Son dakika: MSB: METİ ve PMKİ timleri, Azerbaycan ordusuna destek sağlıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. MSB açıklamasında, METİ ve PMKİ timlerinin Azerbaycan birliklerine eğitimler vereceğini duyurdu.

"AZERBAYCAN BİRLİKLERİNE EĞİTİM VERİLECEK"

MSB, "Kara Kuvvetlerimizin mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan Ordusu'na destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem Mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: MSB: METİ ve PMKİ timleri, Azerbaycan ordusuna destek sağlıyor
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