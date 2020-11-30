Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu ile Haftanin'de işlem tamam! 'Ne durumu soruyorsun heval'

KARAYILAN HEZİMETİ İTİRAF ETTİ
PKK elebaşı Murat Karayılan, saklandığı ininden örgütün yayın organlarına verdiği demeçte, Haftanin'de uğradıkları hezimeti, "Türk Devleti tüm askeri imkânlarını havadan ve karadan yığdığı Haftanin'de bütün tepeleri tuttu. Bizi tümden imha etmeye yönelik kalıcı, kararlı adımlarını gözlemliyorum" diyerek itiraf etti.
TELSİZDEN 'KAÇ HEVAL KAÇ' SESLERİ
HAFTANIN'DE örgütün uğradığı hezimet 25 Haziran-25 Ağustos arasında bölgede kaydedilen ve istihbarat birimlerince çözümlenen telsiz konuşmalarına da yansıdı. O konuşmalarda Agit telsiz kodunu kullanan teröristin, "Sesimi duyan var mı ? Durumunuz nedir?" sorusuna, Cudi telsiz kodlu terörist, "Ne durumu soruyorsun heval (arkadaş).. Kaç. Kaçın. Öldük. Ölüyoruz" yanıtını verdi.