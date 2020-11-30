Suikastçıların yağma davasında flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen suikast timindeki 1'i firari 37 hükümlü, 'nitelikli yağma' suçundan bugün Muğla Adliyesi'nde 3. kez hakim karşısına çıktı.

ÇOĞU 4'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan aralarında eski bir Tuğgeneral'in de bulunduğu 37 sanık 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi' davasında çoğu 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı 2019 yılında yeni bir iddianame hazırlayarak haklarında 'Nitelikli yağma' suçundan yargılanmalarını istedi.

Davanın 3. duruşması, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların savunmasıyla başladı.

ERTELEME TALEP ETTİLER!

Özellikle suikastten ağırlaştırılmış müebbet alan şüphelilerden İsmail Yiğit, Mehmet Öztürk, Ergün Şahin, Enes Yılmaz, Ekrem Benli, Erkan Çıkart, Ömer Faruk Göçmen ve Murat Dağlı iddianame ekinde gönderilen 500 GB'lık dosya eklerini inceleyemediklerini, bu nedenle savunma için ek süre istediklerini iddia ederek duruşmaların pandemi sürücü sonuna kadar ertelenmesini talep ettiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timi Ula ilçesinde yakalandı

"SANIKLARA YETERLİ SÜRE VERİLDİ"

Mahkeme sanıklara yeterli süre verildiğine hükmetti. Sanıklardan savunma yapmalarını, savunma yapmadıkları takdirde ek süre verilmeyeceği uyarısında bulunan heyet, sanıkların ısrar edince de savunma haklarından vazgeçmiş sayılmalarına karar verdi.

Tanıkların dinlenmesi için duruşma yarın saat 9.30 a ertelendi

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.