Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Suikastçıların yağma davasında flaş gelişme

Suikastçıların yağma davasında flaş gelişme

darbe teşebbüsünde ’a yönelik girişimine katılan 37 hükümlü ‘nitelikli yağma’ suçundan bugün 3. kez hakim karşısına çıktı. Sanıklardan 2’si Cezaevinden, diğer sanıklar ise cezaevlerinin bulunduğu 19 farklı ilden SEGBİS aracılığıyla duruşmada hazır bulundu. Mahkeme, bazı sanıkların bir önceki duruşmada savunma için ek süre talebinde bulunmasını, yargılamaya herhangi bir katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddetti.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 30.11.2020 17:58 Son Güncelleme: 30.11.2020 18:26 ABONE OL
Suikastçıların yağma davasında flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen suikast timindeki 1'i firari 37 hükümlü, 'nitelikli yağma' suçundan bugün Muğla Adliyesi'nde 3. kez hakim karşısına çıktı.

ÇOĞU 4'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan aralarında eski bir Tuğgeneral'in de bulunduğu 37 sanık 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi' davasında çoğu 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı 2019 yılında yeni bir iddianame hazırlayarak haklarında 'Nitelikli yağma' suçundan yargılanmalarını istedi.

Suikast timinin 'tek firarisi'... Hain 30 aydır aranıyor

Davanın 3. duruşması, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların savunmasıyla başladı.

ERTELEME TALEP ETTİLER!

Özellikle suikastten ağırlaştırılmış müebbet alan şüphelilerden İsmail Yiğit, Mehmet Öztürk, Ergün Şahin, Enes Yılmaz, Ekrem Benli, Erkan Çıkart, Ömer Faruk Göçmen ve Murat Dağlı iddianame ekinde gönderilen 500 GB'lık dosya eklerini inceleyemediklerini, bu nedenle savunma için ek süre istediklerini iddia ederek duruşmaların pandemi sürücü sonuna kadar ertelenmesini talep ettiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timi Ula ilçesinde yakalandı

"SANIKLARA YETERLİ SÜRE VERİLDİ"

Mahkeme sanıklara yeterli süre verildiğine hükmetti. Sanıklardan savunma yapmalarını, savunma yapmadıkları takdirde ek süre verilmeyeceği uyarısında bulunan heyet, sanıkların ısrar edince de savunma haklarından vazgeçmiş sayılmalarına karar verdi.

Tanıkların dinlenmesi için duruşma yarın saat 9.30 a ertelendi
Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Suikastçıların yağma davasında flaş gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA