Ünlü inşaat firmasına 2 milyonluk dolandırıcılık şoku

İş insanı Ahmet Kocaman eşi Fatma Kocaman'la birlikte ADN Atlas İnşaat Yapı isimli bir şirket kurdu. Yönetim kurulu başkanı olduğu şirketin 2019 yılında başına Celalettin Kutluca geçti. ADN Atlas şirketi, Volia İnşaat isimli bir şirketle iş anlaşması yaptı. Volia İnşaatın sahibi Veysel Altun'la iş ilişkilerini geliştiren Kocaman, bir müddet sonra eşinin şirket hisselerini Veysel Altun'a devretti. Aradan geçen birkaç ay sonra iş insanı Kocaman da hisselerini Altun'a devretti ve Altun ADN Atlas Yapı'nın tek yetkilisi oldu.İş insanı Ahmet Kocaman, bir müddet sonra eskiden sahibi olduğu ADN Atlas Yapı İnşaat'ı geri almak istedi. Veysel Altun'la yapılan anlaşma sonrası ADN Yapı, Kocaman'a yeniden devir oldu. Devir işlemlerinden birkaç ay sonra iddiaya göre şirkete haciz memurları geldi. ADN Yapı tarafından imzalanmış 2 milyonluk ödenmemiş bir senet icra takibine konmuş ve işlemler tamamlanmıştı. Kocaman, İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesine başvurarak söz konusu senedin sahibi olmadığını, şirketi borçsuz olarak Veysel Altun'dan devraldığını belirtip menfi tespit davası açtı.Ticaret Mahkemesinde dava devam ederken şirket yetkilileri senedin ADN Yapı tarafından Volia İnşaat isimli şirkete verildiğini fark etti. Yani Altun, iddiaya göre, sahibi olduğu iki şirket arasında 2 milyonluk borç-alacak ilişkisi olduğunu fark etti. Durum, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar edildi. Sahtecilik Büro tarafından yürütülen soruşturmada dosyada bilirkişi görevlendirildi. Senet üzerinde bulunan imza, yazı ve rakamların Veysel Altun tarafından imzalandığı, keşidecisinin yine Veysel Altun'un sahibi olduğu şirkete verildiği ortaya çıktı. İfadesine başvurulan iş insanı Veysel Altun ise senedi kendisinin imzaladığını kabul ederek şirketin devri sırasında Ahmet Kocaman'ın kendisine verdiği çeklerin karşılıksız çıkması nedeniyle senedi icra takibinde kullandığını, devir sonrası böyle bir senet imzalamadığını beyan etti. Fakat Asliye Ticaret Mahkemesi ADN Yapı şirketinin ticari defter kaydını incelediğinde Veysel Altun tarafından icraya konulan senedin varlığı tespit edilemedi.Savcılık, yürütülen soruşturma sonucunda olayla ilgili iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede, Veysel Altun tarafından şirketin Ahmet Kocaman'a devredildiği sırada şirketin borçsuz olduğuna dair ibraname imzalamasına rağmen, şirketi devrettikten kısa bir süre sonra şirketin borcu varmış gibi icra takibine konulan senetle dolandırıcılık yapıldığı, Altun'un olayların başından beri fikri sahtecilik yaparak kötü niyetle hareket edip Ahmet Kocaman ve eşi Fatma Kocaman'ı dolandırdığı anlatıldı. 15 yıla kadar hapsi istenen Veysel Altun, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.