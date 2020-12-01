CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! Zeydan Karalar hizmet binasını parti merkezi yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kazandığı belediyeler, tek tek propaganda merkezine dönüşüyor. Bunun son örneği ise Adana'da yaşandı.



MAAŞA YOK PROPAGANDAYA VAR

CHP Adana İl Başkanlığı, işçilerin maaşlarını ödemediği gerekçesiyle eleştirilen Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ana giriş kapısına parti afişi astırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı afişte, "Türkiye'nin birliği, dirliği, halkımızın refahı ve mutluluğu için bütün CHP'liler her zaman her yerde bedel ödemeye hazırdır. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yalnız değildir" ifadeleri yer aldı.







CHP'Lİ OLMAYAN GİREMEZ...

Hizmet binası üzerinden propaganda yapan CHP'yi eleştiren AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Dr. Mehmet Muş, "CHP'li olmayan giremez deyin" diye tepki gösterdi. Sosyal Paylaşım Sitesi şahsi Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Mehmet Muş, şunları söyledi: "Belediye binasının girişine kocaman CHP bayrağı asmışlar! Oldu olacak "CHP'li olmayan giremez!" deyin de olsun bitsin bu iş!"



MİLLETİN İRADESİ SİYASİ PROPAGANDA OLARAK KULLANILMAZ

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adana Büyükşehir Belediye binası siyasi propaganda yapılacak yer değildir. Belediye binasını partinizin mülkü gibi kullanamazsınız. Adanalıların iradesini ve mülkünü, partinizin siyasi propaganda aracı olarak kullanmanız, siyasi etik ve ahlaka sığmayan bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.



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