Çocukları PKK’ya satıp lüks arabalara biniyorlar

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 455 gündür sürüyor. Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme katılan anne Solmaz Övünç, "Çocuk çalan HDP'nin kapısının önündeyiz, PKK'ya bizim çocukları sattılar, lüks araçlara biniyorlar. Onlar hırsız, çocuk katileridir. Benim oğlumu PKK'dan alıp versinler bir dakika burada durmam, onların kirli yüzüne meraklı değilim. Kirli ellerini çocuklarımızın üzerinden çeksinler. Vekillerin çocukları kolejde özel okullarda okuyor, benim Baran'ımı dağda ölüme bırakmışlar" dedi.