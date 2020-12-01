Devlet, kanatlarını sıcak bir şekilde sardı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, azınlık cemaatlerinin ruhani liderleri ve vakıf temsilcileriyle bir araya gelmesi, azınlık temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye Ermeni Patriği Şahak Maşalyan, düzenlenen toplantının yapıcı, olumlu ve çözüm odaklı olduğunu söyledi. Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sait Susin, demokratik reform çalışmaları kapsamında sorunlarının, görüşlerinin ve tavsiyelerinin not edildiğini belirterek, "Nüfusumuzun az olmasına rağmen bu paketin hazırlanmasında bizim de görüşümüzün alınması, sorunlarımızın sorulması çok anlamlı, çok güzel bir şey" dedi. Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu ise iyi bir toplantı olduğunu belirterek, "Dertleştik. Bu zor günlerde şunu hissettim. Devlet, kanatlarını yavrularının üzerine sıcak bir şekilde sardı. O toplantıda gördüğüm bu oldu" dedi. Adalet Bakanı Gül ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde azınlık cemaatlerinin ruhani liderleri ve vakıf temsilcileriyle bir araya gelmişti.