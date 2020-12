Egebank'ta flaş ceza! Yahya Murat Demirel hakkında yıllar sonra yeniden yargılama

İş adamı Yahya Murat Demirel, merhum amcası Süleyman Demirel'in cumhurbaşkanlığı döneminde, çok genç yaşta banka patronu olarak adını duyurmuş ve EgeBank'ı kurmuştu. 1999 yılında Egebank, bankalar yeminli mali müşavirler tarafından incelemeye alınmış, yapılan denetimler sonucu hazırlanan raporlar sonrası Bakanlar Kurulu kararı ile TMSF'ye devredilmişti. Egebank'ın denetim raporunda banka zararının önemli bir kısmı, kullandırılan kredilerden kaynaklandığı, kredilerde Bankalar Kanunu'na uyulmadığı ortaya çıkmıştı. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi, 31 Aralık 2008'de Yahya Murat Demirel'in şahsi iflasına karar vermişti. Faiz elde etmek için yatırım yapan şahıslardan toplanan paraları, kendi grup şirketlerinin finansmanında kullandığı iddia edilen iş adamının, EgeBank'ı zarara uğrattığı belirtilmişti.

AYLARCA TUTUKLU KALMIŞTI



Egebank'a el konulduktan sonra Yahya Murat Demirel, 28 Eylül 2000'de gözaltına alınmış, 3 gün sonra da tutuklanmıştı. 2 yıl 1 ay tutuklu kalan Demirel, 2005 yılbaşı gecesi Bulgaristan'a giriş yaparken yakalanmıştı. Yurtdışı çıkış yasağı olan Demirel 10 Ocak 2005'te yeniden tutuklanmış daha önceki tutukluluk süresi göz önüne alınarak 10 Şubat 2005'te tahliye edilmişti. İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığı`nca olayla ilgili dava açılmıştı. İddianameye göre, Egebank A.Ş. ve Egebank Off Shore Ltd. Şirketi`nin sahibi 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yeğeni Yahya Murat Demirel`in, bankanın Yönetim Kurulu üyesi Ali Süha Paya, bütçe ve mali kontrolden sorumlu Müdür Yardımcısı Sevtap Arslan, Egebank OffShore`nin kurucusu Kevin Hood, off shore şirketin Genel Müdürü Aykut Karabulut ve aynı şirketin ortağı Hüsnü Barbaros Olcay`ın, Demirel`in yakın arkadaşı Gökalp Baştürk`ün, Demirel`in firmalarında yönetici olan yakın arkadaşı Şaban Ayhan Tatlıgil`in de ağır hapis cezalarına çarptırılmaları istenmişti.

CEZA YAĞDIRMIŞTI



İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, Yahya Murat Demirel, "zimmet" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına ve 58 milyon 333 bin TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Egebank'ın eski Genel Müdür Vekili Ümit Öndeş ve Egebank Eski Kredi Risk İzleme Müdürlüğü'nde yönetmen olarak görev yapan Murat Budanaz da yine "zimmet" suçundan 14'er yıl 7'şer ay hapis cezasına ve sanıklardan Ümit Öndeş 89 milyon TL, Murat Budanaz 61 milyon TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Aralarında bankanın eski yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu 63 sanık ise beraat etmişti.

YILLAR SONRA YENİDEN YARGILAMA YAPILDI



Yargıtay 7. Ceza Dairesi, Demirel'in ve diğer sanıkların aldıkları cezayı onayarak, işlenen suçun zincirleme şekilde olduğu gerekçesiyle yargılamanın yeniden yapılıp verilen cezaya eklenmesine hükmetti. Dosyada, yıllar sonra yeniden yargılama yapıldı. Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan yargılamada, Demirel'in aldığı 17 yıl 6 ay hapis cezasını önce 20 yıla çıkarttı. Yargıtayın bozma kararında bankanın uğradığı zararın zincirleme şekilde olduğunu belirtilip, 23 yıl 4 aya çıkarttı. Demirel'in İyi hal indirimini göz önünde bulunduran mahkeme, Demirel'i 19 yıl 5 ay 10 gün hapse mahkûm edip, 48 milyon 587 bin liraya çarptırdı. Mahkeme, Yargıtay tarafından onanıp kesinleşen cezaya ek olarak arada kalan farkın eklenmesine hükmetti. Egebank'ın eski Genel Müdür Vekili Ümit Öndeş'e ise verilen 14'er yıl 7'şer ay hapis cezası 17 yıl 6 aya çıkartılırken, 28 sanık hakkında yeniden yapılan yargılamada, kişilerin aldıkları cezaya çeşitli yıllarda eklemeler yapıldı.