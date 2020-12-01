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’den acı haber: 1 asker şehit oldu

’nin ilçesinde görev yapan Uzman Onbaşı Osman Güler, görevi esnasında yaşanan trafik kazasında hayatını kaybederek şehit düştü.

İHSAN TUNÇOĞLU
Giriş Tarihi: 1.12.2020 17:05 ABONE OL
Hakkari’den acı haber: 1 asker şehit oldu

Hakkari'nin ilçelerinden Çukurca'da, Batıkırmızıkaya üs bölgesine ikmal malzemesi taşıyan askeri aracın kaza yapması sonucu başından yaralanan ve helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerimiz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uzman Onbaşı Güler, görevi esnasında yaşanan trafik kazasında hayatını kaybederek şehit oldu.

Edinilen bilgilere göre; şehit Güler'in Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Ömerbey Mahallesinde ikamet eden ailesine, acı haberi askeri yetkililer ve Tavşanlılı idareciler iletti. Şehidin cenazesinin yarın öğleden sonra Ömerbey Mahallesine defnedileceği öğrenildi.

Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, acı haberle sarsıldıklarını söyleyerek acılı aileye ve Tavşanlı halkına başsağlığı diledi.

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Hakkari’den acı haber: 1 asker şehit oldu
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