Hamam-sauna ve masaj salonları açık mı? Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında hamam ve masaj salonları kapatıldı mı?

YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.

AVM girişte HES kod uygulamasına geçilecektir.

Kalabalık caddeler ile meydana girebilecek kişi sayısı Umimi Hıfzısıhha kurulu ile sınırlandırılabilecektir.

50 kişiden fazla olan işyerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir.

Bu hususlarla ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belli oldu. Söz konusu tedbirler, Salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak.