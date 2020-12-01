İstanbul’da toplu taşıma rezaleti tamgaz sürüyor!

"HALE BAKIN! MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ BU!"

Mücahit Birinci sosyal medya hesabından, "Böyle yürümez. Bu halk sağlığını tehlikeye atmaktır. Bırakın buşonu, araç kiralamayı, konseri eğlenceyi. Bütün yatırımınızı ulaştırmaya yapın, gerekirse bin kere batın, ama vatandaşımızı bu toplu taşımaya bindirmeyin! Hale bakın! Milli güvenlik meselesi bu!" yorumunu yaparak görüntüyü paylaştı.