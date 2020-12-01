İstanbul’da toplu taşıma rezaleti tamgaz sürüyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İETT otobüsleri, metrobüs ve metroda işe gidiş çıkış saatlerinde sefer sayılarını arttırmayınca İstanbullular dolu toplu ulaşımlara binmek zorunda bırakıldı.
BEYLİKDÜZÜ CEVİZLİBAĞ HATTI DOLU OLUNCA ZOR ANLAR YAŞANDI
Bugün akşam saatlerinde iş yerlerinden evlerine gitmek isteyen İstanbullular yoğunluk nedeniyle zor anlar yaşadı. Örneğin 34 C Beylikdüzü Cevizlibağ hattındaki duraktan yolcu indirip alındığını gösteren görüntüleri bir vatandaş çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan video görüntülerinde otobüsün dolu olduğu ve yolcuların koronavirüs tedbirlerine riayet edemediği görüldü.
"HALE BAKIN! MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ BU!"
Mücahit Birinci sosyal medya hesabından, "Böyle yürümez. Bu halk sağlığını tehlikeye atmaktır. Bırakın buşonu, araç kiralamayı, konseri eğlenceyi. Bütün yatırımınızı ulaştırmaya yapın, gerekirse bin kere batın, ama vatandaşımızı bu toplu taşımaya bindirmeyin! Hale bakın! Milli güvenlik meselesi bu!" yorumunu yaparak görüntüyü paylaştı.
TRAMVAYDA DA BENZER GÖRÜNTÜLER YAŞANDI
Ayrıca Kabataş Bağcılar Tramvayı'nda saat 19.00 sularında benzer görüntüler yaşandı. İş çıkışı evlerine gitmek için yola çıkan İstanbullular tramvaydaki doluluktan dolayı tedirgin oldu.