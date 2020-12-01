Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine tepkiler çığ gibi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son olarak öğretmenler ile ilgili yaptığı skandal açıklamaların daha sıcaklığı geçmeden bu kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında çirkin ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine gerek sosyal medya gerek siyaset arenasından tepkiler yükseldi.

SİYASİ AHLAK SORUNU!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun durumunu bir siyasi ahlak sorunu olarak niteleyerek " Bugün grup konuşmasında her türlü iftirayı, hakareti dile getiren Kılıçdaroğlu, siyasi tükenmişlik içerisinde. Pervasızlığı, siyaseten bitişinden ötürü.. Bu seviyesiz açıklamalarıyla bir kez daha gördük ki Kılıçdaroğlu, siyasi ahlak sorunudur.." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yine yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek hem millet hem de hukuk önünde Kılıçdaroğlu'nun hesap vereceğini dile getirdi.