Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine tepkiler çığ gibi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son olarak öğretmenler ile ilgili yaptığı skandal açıklamaların daha sıcaklığı geçmeden bu kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında çirkin ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine gerek sosyal medya gerek siyaset arenasından tepkiler yükseldi.
SİYASİ AHLAK SORUNU!
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun durumunu bir siyasi ahlak sorunu olarak niteleyerek " Bugün grup konuşmasında her türlü iftirayı, hakareti dile getiren Kılıçdaroğlu, siyasi tükenmişlik içerisinde. Pervasızlığı, siyaseten bitişinden ötürü.. Bu seviyesiz açıklamalarıyla bir kez daha gördük ki Kılıçdaroğlu, siyasi ahlak sorunudur.." ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yine yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek hem millet hem de hukuk önünde Kılıçdaroğlu'nun hesap vereceğini dile getirdi.
Altun, Altun, "Şanlı ordumuza karşı aşağılık ifadeler kullanan "vekil"ine tek kelime etmeyen, edemeyenler milletimizin verdiği yetkiyle gece gündüz demeden bu ülke için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyorlar. Yazıklar olsun. Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız!" dedi.
SİSTEMATİK PROVOKASYONA DEVAM EDİYOR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız'a sarf ettiği sözleriyle bilinçli, sistematik provokasyonuna devam ediyor." ifadesini kullandı.
Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarf ettiği sözleriyle bilinçli, sistematik provokasyonuna devam ettiğini belirten Ünal, şunları kaydetti:
"Sizler siyaset yapmıyorsunuz, siyaset milletle yapılır, siz yıkım siyaseti yapıyorsunuz. Kirli iftiralarınızla siyasete leke süren bir milli güvenlik sorunusunuz! AK Parti kurulduğu günden bu yana kendini yenileme kabiliyetiyle geleceğe yürürken, sizler vesayetçi zihniyetin kalıntısı olarak Türkiye'nin önüne set çekmeye devam ediyorsunuz. Biz her zaman bu çirkin zihniyetinizle mücadelemizi sürdüreceğiz.
Unutmayalım ki demokrasinin sahibi millettir. Son söz her zaman milletimize aittir. Bu alçak iftiraların hesabını milletimize veremeyeceksiniz. Kılıçdaroğlu'nu hadsiz açıklamalarından dolayı kınıyor ve hakaretlerini misli ile iade ediyoruz."
ÖMER ÇELİK: TÜRKİYE İÇİN MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımız için 'Türkiye için Milli Güvenlik Sorunudur' demiş. Türkiye Cumhurbaşkanı'na karşı bu ifadeyi kullanan kişi bir 'demokrasi sorunu' haline gelmiştir" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için söylediği sözlere tepki gösterdi. Çelik, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımız için 'Türkiye için Milli Güvenlik Sorunudur' demiş. Yine Türkiye'nin hak ve menfaatlerine düşman olanların diliyle konuşmuş. Türkiye Cumhurbaşkanı'na karşı bu ifadeyi kullanan kişi bir 'demokrasi sorunu' haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.