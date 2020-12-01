Menemen’de kıran kırana mücadele: Yeni başkan kurayla belirlendi

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanıp cezaevine gönderilmesinin ardından belediye başkan vekilliği için beklenen oylama bugün yapıldı. 4 tur yapılan oylamada üçte iki çoğunluk sağlanamayınca belediye başkan adayının belirlenmesi için kura çekildi.

BASIN MENSUPLARI ALINMADI

Saat 14.00'da başlayan Meclis toplantısına basın mensupları alınmazken toplantı salonunda belediye Meclis üyelerinin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ak Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti Büyükşehir Meclis Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı da salonda hazır bulundu.

AK PARTİ'NİN ADAYI PEHLİVAN OLDU

AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı belediye başkan vekilliği için Aydın Pehlivan'ı aday gösterirken CHP Grubu ise Deniz Karakurt'u aday gösterdi. 31 Meclis üyesinin gizli oylama ile oy kullandığı ilk tur oylamada Pehlivan 14 oy alırken, Karakurt 17 oy aldı. İlk turda üçte iki çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçildi.

MİLLET İTTİFAKINDAN İKİ ÜYE PEHLİVAN'A OY VERDİ

İkinci tur oylamada ise Pehlivan 15 oy alırken, Karakurt 16 oy aldı. İkinci tur oylamada da üçte iki çoğunluk sağlanamadı. Millet İttifakından 2 üye Pehlivan'a oy verdi. İlk iki oylamada fire verince üçüncü tura geçilmeden önce CHP grubu Meclis toplantısına 15 dakika ara verilmesini talep etti. Meclis oturumuna başkanlık eden CHP'li Mehmet Karabiniş öneriyi oylamaya sundu. Bu arada AK Parti grubu öneriye 'Seçime şaibe karıştırmayın' diyerek tepki gösterdi.

Toplantıya oy çokluğu ile 5 dakika ara verildi. CHP İl Başkanı Deniz Yücel ve İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar Meclis üyelerini ikna etmek amacıyla toplantı yaptı. 5 dakikalık aranın sona ermesinin ardından üçüncü tur oylamaya geçildi.

EŞİT OY ÇIKTI

Üçüncü tur oylamada ise Pehlivan ile Karakurt 15'er oy alırken CHP'li Ali Aydın'a da bir oy çıktı. Taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadığı için 4. tura geçildi. Kıran kırana mücadeleye sahne olan Meclis toplantısında 4. Turda da eşitlik bozulmadı. Bir oyun boş çıktığı 4. Tur oylamada Karakurt ve Pehlivan 15'er oy aldı. 4. turda da sonuç alınamayınca belediye başkan adayının belirlenmesi için kura çekildi.

Kurada Karakurt ipi göğüsleyen taraf oldu.