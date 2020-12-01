Oteller kapatıldı mı, açık mı? Otellere rezervasyon yaptırılıyor mu?

OTELLERDE KONAKLAMA YASAKLANDI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından son yayımlanan genelge doğrultusunda oteller restoranları konusunda birtakım kararlar alınmıştı. Dün gerçekleşen toplantıda konaklama yasağı ile ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı. Oteller şu an için rezervasyona açık.

İçişleri Bakanlığı, denetimler ve ihbarlar üzerine geçtiğimiz günlerde otel ve konaklama tesislerinin restoran ile lokantalarına yönelik valiliklere genelge gönderdi.