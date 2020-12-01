Oteller kapatıldı mı, açık mı? Otellere rezervasyon yaptırılıyor mu?

Başkan Erdoğan'ın koronavirüs tedbirlerine yönelik dün akşam yaptığı açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı, alınan kararlar doğrultusunda uygulanacak yasakların detaylarına yönelik genelge yayımladı. Toplantıdan çıkan tedbir kararları, pek çok alanda düzenlemeyi kapsıyor. Peki, Bakanlar Kurulu'nda oteller faaliyeti ile ilgili karar alındı mı?
BAŞKAN ERDOĞAN YENİ TEDBİRLERİ AÇIKLADI
Yeni tedbirlerin gündeme alındığı kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında dün toplandı. Koronavirüs gündemiyle yapılan toplantıda alınan kararlar, toplantının ardından kamuoyuna duyuruldu.
OTELLERDE KONAKLAMA YASAKLANDI MI?
İçişleri Bakanlığı tarafından son yayımlanan genelge doğrultusunda oteller restoranları konusunda birtakım kararlar alınmıştı. Dün gerçekleşen toplantıda konaklama yasağı ile ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı. Oteller şu an için rezervasyona açık.
İçişleri Bakanlığı, denetimler ve ihbarlar üzerine geçtiğimiz günlerde otel ve konaklama tesislerinin restoran ile lokantalarına yönelik valiliklere genelge gönderdi.
SADECE OTEL MÜŞTERİSİNE YEMEK HİZMETİ VERİLECEK
İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilere yemek hizmeti verebilecek.
DIŞARIYA PAKET SERVİS YASAKLANDI
Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar dışarıya paket servisi yoluyla satış yapamayacak.
AKŞAM 22:00'DEN SONRA MÜZİK YASAKLANDI
Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer salonlarında saat 22.00'den sonra her türlü müzik yayını yapılamayacak.