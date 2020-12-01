Sedat Şahin'e "cephane" cezası: 25 yıl! Çete davasında ceza yağmuru

Evinde 2 adet Lav mühimmatı çıkan Sedat Şahin, "Lav kullanmasını bilmem, kullanmasını bilmediğim silahı da konutumda bulundurmam." diyerek tahliyesini istemiş ve bu talebi kabul edilmişti. Mahkeme, son kararıyla birlikte halen başka suçtan tutuklu Sedat Şahin'e, verilen cezanın süresi bakımından kaçma şüphesi olduğundan tutuklanmasına karar verdi. Davanın diğer sanıklarına da müebbet hapse kadar varan çeşitli suçlardan ceza yağdı.

ÖRGÜT KURMA SUÇUNDAN BERAAT ETTİLER



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 yıldır yargılanan 79 sanıkla ilgili davadan karar çıktı. Davanın 28'inci duruşmasına, başkan suçtan tutuklu Sedat Şahin ile birtakım sanıklar SEGBİS sistemiyle katıldı. Savcının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme, yargılama sırasında ölen Mehmet Ali Şişman hakkında açılan davanın düşürülmesine ve bugüne kadar yakalanamayan Barış Saral, Bülent Bay ve Abdülkadir Paketçi'nin dosyasının ayrılmasına karar verdi. 5 sanığa da tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartıldı. Mahkeme; İlyas Saral, Burhanettin Saral, Sedat Şahin, Serkan Şahin, Mehmet Şahin, Emrah Topal ve Oktay Öztürk'e suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan, 58 sanığa da örgüte üye olmak ve örgüte yardım etmek suçlarından beraat kararı verdi. 8 sanığa ise örgüte üye olmak suçundan 3'er yıl hapis cezası verildi. Sedat Şahin'in öldürülmesine teşebbüs ve kayınvalidesi Gülçin Erkerman'a yönelik kasten yaralama suçundan İlyas Saral ve Burhanettin Saral'a beraat, aynı olayla ilgili bir sanığa 15 yıl, iki sanığa ise 21'er yıl hapis cezası verildi.

SARAL'A LAV SİLAHINDAN BERAAT



Beykoz'da 28 Temmuz 2016 günü bir araçta yapılan aramada ele geçen bir lav silahı, iki uzun namlulu silah, şarjör ve mermilerle ilgili İlyas Saral, Burhanettin Saral'la birlikte 4 sanığa beraat kararı verilirken, sanık Cüneyt Bağra ve Mesut Güzel ise bu suçtan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. İddianamede Sarallar suç örgütünün gerçekleştirdiği iddia edilen eylemler başlığı altında gösterilen Erkan Duman'ın öldürülmesine teşebbüs ve 6136 yasaya muhalefet suçundan Ercan Ünlü'nün 11 yıl hapsine karar verildi. Ümraniye Çamlıca gişelerinde yakalanan çok sayıda silah, mermi ve iki el bombası nedeniyle yine İlyas Saral ve Burhanettin Saral'a beraat kararı verildi. Mağdur Erkan Sadıkoğlu'na karşı Suadiye Otel'de 2.5 milyon dolar borcu olduğundan bahisle işlenen yağma suçu nedeniyle 5 sanığa 9'ar yıl 9'ar ay hapis cezası verilirken yine bu suçtan İlyas ve Burhanettin Saral'ın beraatlarına karar verildi. Yine çeşitli tarihlerde İbrahim Akyıldız, Abbas Ata ve Yakup Çelik'in öldürülmesi ile tehdit suçlarından Sedat Şahin ve bir kısım sanıkların beraatlarına karar verildi. Yakup Çelik'in öldürülmesine ilişkin sanık Cüneyt Bağra'ya ise müebbet hapis cezası verildi.

POLİSE DE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAKTAN CEZA



İddianamede İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde çalışan polis memuru Şevket M.'ye de görevi kötüye kullanmak suçundan dava açılmıştı. Polis Şevket M.'nin olay tarihinde nezarethanede bulunan Serkan Şahin'i, dışarıdan nezarethaneye getirdiği ve Abdullah Ataş'la görüştürdüğü, ayrıca Serkan Şahin'i bu dosyanın sanıklarından Emrah Topal'ın kaldığı koğuşa yerleştirdiği iddia ediliyordu. Polis Şevket M.'ye de 1 yıl hapis cezası verildi.

BURHANETTİN SARAL'A RUHSATSIZ SİLAHTAN 1 YIL 6 AY HAPİS



Burhanettin Saral ile Serkan Şahin'e ruhsatsız silahtan 1'er yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Yine sanıklardan Atakan Topçu, Çağtay Tıngır, Kurtuluş Güngör, Metin Yılmaz, Recep Demir, Sinan Yemyeşil'e Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet ya da ruhsatsız silah suçundan 1'er yıl 6'şar ay, Aydın Yılmaz, Burak Ocak, Emirhan Karademir, Ergin Göleli, Oktay Öztürk'e 2'şer yıl, Mustafa Gülşen'e 2 yıl 6 ay, Cüneyt Bağra'ya 5 yıl ve Ergin Orhan'a da suçu üstlenmek suçundan 6 ay hapis cezası verildi.

SEDAT ŞAHİN'İN KAÇMA ŞÜPHESİNE KARŞI TUTUKLANMASINA



Mahkeme Sedat Şahin, Halis Kocaman ve Tahir Çerçi'ye ise ruhsatsız silah suçundan silah yoğunluğu göz önünde bulundurularak 14'er yıl hapis ve 160'ar bin lira para cezası verdi. Patlayıcı madde bulundurma suçundan ise yine Sedat Şahin, Halis Kocaman ve Tahir Çerçi'ye 6'şar yıl hapis ve 40'ar bin lira para cezası verildi. Resmi belgede sahtecilik suçundan da 5 yıl daha hapis cezası alan Sedat Şahin toplamda 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Zafer Koç, Mesut Pehlivan, Kenan Şahin, Mehmet Çiçek, Serhat Sarıoğlu'na iş yerinde silahlı yağma suçundan 9'ar yıl, Ahmet Ayan'ı kasten öldürmeye teşebbüsten 12'şer yıl, Kenan Baylan'ı karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise 9'ar yıl olmak üzere 26'şar yıl, Mesut Pehlivan ve Mehmet Çiçek'e ayrıca ruhsatsız silahtan 2'şer yıl olmak üzere toplamda 28'er yıl hapis cezası verildi. Bu 5 sanık hakkında ayrıca tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verildi. Sedat Şahin'e verilen cezanın süresi nedeniyle kaçma şüphesi olduğundan tutuklanmasına karar verildi.



OPERASYONDA EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKMIŞTI



İddianamede Sedat Şahin'in 25 yıl ceza almasına neden eylem şöyle anlatılıyordu:



Sedat Şahin, Halis Kocaman ve Tahir Çerçi'nin kaldığı Beykoz'daki eve, 17 Mayıs 2017 günü operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 lav tipi roketatar, 4 savunma tipi el bombası, 9 kalaşnikof tüfek, 2 tüfek, 11 tabanca, 3 bin 900 fişek, susturucu, gece görüş dürbünü, sis ve ışık bombası ele geçirildi. Yine operasyonda, üzerinde Sedat Şahin'in resminin bulunduğu ve Adem Çavuş adına düzenlenmiş bir ehliyet, Mustapha Quziel adına düzenlenmiş bir pasaport, yine Mustapha Quziel adına düzenlenmiş 2 sahte belge, Amaranto Ambrosio Federico Lope ile Mihail Krasimirov Milakiev adlarına düzenlenmiş birer pasaport, aynı formatta İhsan Özbaki adına düzenlenmiş ehliyet ve Mustafa Topal adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı ele geçirildi. Yapılan incelemede belgelerin hepsinin sahte olduğu iddianamede anlatıldı.



'KONUTUMDA AĞIR SİLAH BULUNDURMAM' DEMİŞ VE TAHLİYE EDİLMİŞTİ



Mahkemede daha önce savunma yapan Sedat Şahin, ailesinin göz önünde kurşun yağmuruna tutulduğunu ve şikayetçi olduğu halde sanık sandalyesinde olduğunu belirterek "Evimde 9 yetim çocuk var. Önce Allah'a sonra da bana emanetler. Lav silahı bulunmuş, ben konutumda ağır silah bulundurmam. Lav silahı kullanmasını bilmem, kullanmasını bilmediğim silahı da konutumda bulundurmam. Bizde çıksa çıksa tabanca çıkar. Tahliyemi talep ediyorum" demiş ve o celse tahliye edilmişti.





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