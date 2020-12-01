Şehir magandası tarafından darp edildi

Bolu'da Demokrasi Meydanı'nda kız arkadaşıyla yürüyen 19 yaşındaki B.M.T, bir anda yumruklu saldırıya uğradı.

Yüzü kanlar içerisinde kalan genci kız arkadaşı teselli etmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ve bekçiler darp olayına el koyarken, kanlar içerisinde kalan genç asayiş ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Şehrin göbeğinde meydana gelen olayı B.M.T'nin kız arkadaşının eski erkek arkadaşı olan A.F.K'nin gerçekleştirdiği öğrenildi. Olay yerinden kaçan A.F.K, kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Şiddetli yumruklara maruz kalan B.M.T. davacı şikâyetçi olduğunu söyledi.