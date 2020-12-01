Son dakika: Bilim kurulu üyesi koronavirüsten kurtuluş tarihini verdi: Eğer her şey yolunda giderse...

'HASTALIKTAN KURTULMANIN TEK YOLU AŞILANMAKTIR'

Koronavirüs ile mücadelede tüm dünyada olduğu gibi ülkede de yoğun şekilde aşı çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Prof. Dr. Gündüz, aşıda 3'üncü düzey çalışmalara geçildiğini ve şu ana kadar belirli olumsuz yan etkiyle karşılaşmadıklarını kaydetti. Tahminen ocak ayında toplumu aşılama çalışmalarına da başlanacağını vurgulayan Gündüz, "Aşı, bu hastalıkla mücadelede en önemli silahımız. Çünkü bu virüsten kurtulmanın tek yolu aşılanarak mutlak bağışıklık kazanmaktır. Eğer her şey yolunda giderse 2021 baharında bu hastalıktan kurtulabiliriz. Bu nedenle aşıdan korkmamalıyız. Bundan önceki hastalıklarda da kurtuluş aşıyla oldu. Test çalışmalarından başarıyla geçmiş, etkinliği ve güvenirliği ortaya konulmuş aşıların insanlara uygulanmasında hiçbir sakınca yoktur. Hastalıktan kurtulmak istiyorsak aşı olmak zorundayız" diye konuştu.