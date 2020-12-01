Son dakika: FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına 13 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

Şanlıurfa merkezli 13 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK ve Jandarma'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü KOM şube müdürlüğü ekiplerince ekipleri, FETÖ'nün TSK ve Jandarma'daki mahrem yapılanmasına" yönelik Şanlıurfa, İstanbul, Ankara, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Denizli, Sivas, Balıkesir, Antalya, Bingöl, Kayseri ve Hakkari'ninde bulunduğu 13 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında 1 albay ve 1 yarbayın da bulunduğu toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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