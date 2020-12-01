Son dakika haberi: Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman kaçta başlıyor? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

Gelen son dakika haberine göre Kasım ayının son kabine toplantısı bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Kabin toplantısında masada sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir madde olup olmadığı merak ediliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması, Kasım ayının ortasından itibaren uygulanmaya başkamıştı ancak tedbirlerin yetersiz kalması durumunda hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulamasının da devreye girebileceği bildirildi. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı tam gün mü olacak, hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, kabine toplantısı gündemindeki maddeler...
SON DAKİKA - BAŞKAN ERDOĞAN YENİ TEDBİRLERİ AÇIKLIYOR...
"50 milyon dozluk bir aşı anlaşması yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya erişebilecekler. İnşallah önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak aşılar yapılacak."
Hafta içi hergün gece saat 21:00 ile saat 05:00 arasında genel sokağa çıkma yasağı uygulanacak! Hafta sonu, bu kısıtlama Cuma akşamı 21:00'den Pazartesi sabah 05:00'e kadar kesintisiz devam edecek.
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler şu şekilde; "Hafta içi her gün 21:00 ile 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşımayı kullanamayacak.
MARKETLER, BAKKALLAR, KASAPLAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLACAK
65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler toplu taşımayı kullanamayacaklar. AVM'ler ve semt pazarlarına HES kodu ile giriş yapılabilecek. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan'ın yeni tedbirleri açıklaması bekleniyor. Son dakika gelişmesine göre Kabine Toplantısı sona erdi. Sokağa çıkma yasağı hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Bazı şehirlerde de seyahat yasağı kararı alındı.
Salgın tedbirlerinin genişlemesi bekleniyor. Sokağa çıkma yasağının hafta içi de kısmi olarak devam etmesi, hafta sonu genel hale getirilmesi bekleniyor. Yeni kısıtlamaların Başkan Erdoğan tarafından açıklanacağı belirtiliyor.
Son dakika gelişmesine göre Başkan Erdoğan'ın liderlik ettiği Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, az sonra sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamalar hakkında açıklamalarda bulunacak...