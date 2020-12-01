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haberi: Hafta içi ne zaman kaçta başlıyor? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

haberine göre tüm Türkiye'de hafta içi de kararı alındı! Yeni koronavirüs tedbirlerinin görüşüleceği toplantının önemli gündem maddelerinden bir tanesi de sokağa çıkma yasağı. Geçtiğimiz 2 hafta boyunca belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağının hafta sonu için kapsamının genişletilmesi, hafta içi için ise belirli saatlerde kısmi olarak uygulanmasına yönelik karar alınması bekleniyor. Başkan Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ve diğer tedbirlerin görüşüldüğü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 1.12.2020 08:31 Son Güncelleme: 1.12.2020 08:33 ABONE OL
Son dakika haberi: Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman kaçta başlıyor? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

Gelen son dakika haberine göre Kasım ayının son kabine toplantısı bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Kabin toplantısında masada sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir madde olup olmadığı merak ediliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması, Kasım ayının ortasından itibaren uygulanmaya başkamıştı ancak tedbirlerin yetersiz kalması durumunda hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulamasının da devreye girebileceği bildirildi. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı tam gün mü olacak, hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, kabine toplantısı gündemindeki maddeler...

SON DAKİKA - BAŞKAN ERDOĞAN YENİ TEDBİRLERİ AÇIKLIYOR...

"50 milyon dozluk bir aşı anlaşması yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya erişebilecekler. İnşallah önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak aşılar yapılacak."

Hafta içi hergün gece saat 21:00 ile saat 05:00 arasında genel sokağa çıkma yasağı uygulanacak! Hafta sonu, bu kısıtlama Cuma akşamı 21:00'den Pazartesi sabah 05:00'e kadar kesintisiz devam edecek.

SON DAKİKA HABERİ: BAŞKAN ERDOĞAN YENİ YASAKLARI AÇIKLIYOR! HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler şu şekilde; "Hafta içi her gün 21:00 ile 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşımayı kullanamayacak.

Son dakika haberi: Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! İşte tüm yasaklar; kimler kısıtlamalardan muaf olacak?

MARKETLER, BAKKALLAR, KASAPLAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLACAK

65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler toplu taşımayı kullanamayacaklar. AVM'ler ve semt pazarlarına HES kodu ile giriş yapılabilecek. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan'ın yeni tedbirleri açıklaması bekleniyor. Son dakika gelişmesine göre Kabine Toplantısı sona erdi. Sokağa çıkma yasağı hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Bazı şehirlerde de seyahat yasağı kararı alındı.

Salgın tedbirlerinin genişlemesi bekleniyor. Sokağa çıkma yasağının hafta içi de kısmi olarak devam etmesi, hafta sonu genel hale getirilmesi bekleniyor. Yeni kısıtlamaların Başkan Erdoğan tarafından açıklanacağı belirtiliyor.

Son dakika gelişmesine göre Başkan Erdoğan'ın liderlik ettiği Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, az sonra sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamalar hakkında açıklamalarda bulunacak...

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Son dakika haberi: Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman kaçta başlıyor? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?
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