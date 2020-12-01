Son dakika: O ilimizde hava kirliliği tavan yaptı! Bakanlık uyardı: Spor bile yapmayın tehlikeli...

Hava kirliliğinin yükselmesiyle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden "Herkes daha ciddi sağlık etkileriyle karşılaşabilir" uyarısı yapılırken, açık havada yürüyüş, spor ve piknik yapmak ile bisiklete binmenin tehlikeli olduğunu bildirildi.

Düzceliler ise kirli hava nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını dile getirdi.