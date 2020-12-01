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: O ilimizde tavan yaptı! Bakanlık uyardı: Spor bile yapmayın tehlikeli...

haberine göre; 'de en üst seviyeye ulaştı. Kentteki kirli hava Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hava kalitesi izleme istasyonu verilerine de yansıdı. Bakanlık, Düzcelileri uyardı, 'spor yapmak, bisiklete binmek, piknik yapmak tehlikeli' dedi. Vatandaşlar ise nefes almakta zorlandıklarını söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 1.12.2020 09:27 Son Güncelleme: 1.12.2020 09:45 ABONE OL
Son dakika: O ilimizde hava kirliliği tavan yaptı! Bakanlık uyardı: Spor bile yapmayın tehlikeli...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hava kalitesi izleme istasyonu verilerine göre, Düzce'de son 1 haftada hava kirliliği en kötü seviyeye ulaştı. Bakanlık sokakta gezmenin dahi sakıncalı olduğu uyarısını yaparken, halk nefes almakta zorlandığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonu verilerine göre, Düzce'de hava kirliliği oranı 'sağlıksız'dan 'kötü' döndü.

Buna göre, 24- 27 Kasım'da 'hassas' seviyede olan hava kirlilik oranı, 28- 29 Kasım'da 'sağlıksız' boyuta ulaştı. 30 Kasım'da yapılan ölçümlerde ise hava kirliliği w-'kötü' seviyesine kadar çıktı.

Hava kirliliğinin yükselmesiyle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden "Herkes daha ciddi sağlık etkileriyle karşılaşabilir" uyarısı yapılırken, açık havada yürüyüş, spor ve piknik yapmak ile bisiklete binmenin tehlikeli olduğunu bildirildi.

Düzceliler ise kirli hava nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını dile getirdi.

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Son dakika: O ilimizde hava kirliliği tavan yaptı! Bakanlık uyardı: Spor bile yapmayın tehlikeli...
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