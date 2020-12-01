Son dakika: Yunanistan'dan Ege'de büyük provokasyon! Güvenlik kaynakları: F-16'lara kilitleme yaparlarsa hedefleri imha edebiliriz

NATO sistemleri bahane edilerek Türkiye'nin S-400 sistemi tedarik etmesine karşı çıkan ABD bir diğer NATO üyesi Yunanistan'ın S-300'lerini test etmesine göz yumdu. ABD, Hukuken dörtte üçü Yunanistan işgali altındaki Girit adasında konuşlu bulunan S-300 hava ve füze savunma sistemini test ettiği tatbikata Almanya ve Hollanda ile birlikte katılarak ikiyüzlü yaklaşımını tekrar gözler önüne serdi.Güvenlik kaynakları, S-300 testinin yapılmasına ilişkin "Yunanistan, gerilimi tırmandırmaya ve provokatif eylemlerine devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
YUNANİSTAN, GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR
Atina'nın Girit Adası'nın Türk bölgesinde kalan Heraklion Hava Üssü dâhil olmak üzere bölgede askeri birlik bulundurduğunu belirten stratejistler, 1999 yılında adanın Türk bölgesine S-300 hava savunma füze bataryalarını yerleştirildiğini bildirdi. Adada S-300 bulunmasının Türk ve Yunan savaş uçakları arasında sıklıkla yaşanan it dalaşlarının daha tehlikeli bir durum oluşturacağını kaydeden stratejistler, radarların Türk savaş uçaklarını kilitlemeleri halinde meşru savunma haklarını kullanarak hedefleri imha edebileceklerini dile getirdi. Güvenlik kaynakları da Yunanistan'ın gerilimi tırmandırmaya ve provokatif eylemlerine devam ettiğine değinerek, "S-300'le NATO içinde nasıl kullanılıyorsa S-400'de öyle kullanılacak" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Yunanistan, Girit Atış Poligonunda 23-27 Kasım arasında süren tatbikatta, Rus yapımı S-300 hava ve füze savunma sistemlerini test etti. Tatbikata, Yunanistan ve Almanya'nın yanı sıra Hollanda ve ABD'den de askeri personel katıldı. Tatbikatta başta Rus S-300 füzeleri olmak üzere TOR-M1 ve OSA-AK Yönlü Füze (K/B) sertifika atışlarının yanı sıra HAWK, ASRAD ve MANPAD (STINGER) füzeleriyle atışlar yapıldığı belirtildi. Öte yandan, tatbikatta uçaksavar füzeleri, Yunan uçaksavar savunma sistemine entegre edilmiş Rus, Amerikan ve Alman yapımı orta ve kısa menzilli füze savunma sistemleri bir hafta boyunca denenerek ateşlendi.