Tahir Elçi’ye yapılan saldırıda şehit olmuştu... Ailesi mezarı başında andı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosu tarafından terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması düzenlenmiş, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan olaylarda Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.

Ahmet Çiftaslan'ın eşi Dilek, kızı Mehtap ve oğlu Muhammet Denizhan Çiftaslan, şehidin Şeyhadil Mezarlığı'ndaki kabrini temizleyip yıkadı. Daha sonra kabirdeki çiçeklerin bakımını yapan aile, şehit Çiftaslan için dua etti.

Dilek Çiftaslan, bugün eşinin şehadetinin beşinci yılı olmasına karşın hala ilk günkü gibi duygularının canlılığını ve tazeliğin koruduğunu söyledi.

Şehidin emanetlerini yetiştirmek, onlara güzel bir gelecek hazırlamak için yaşadığını dile getiren Çiftaslan, "Çünkü bana düşen görev de buydu. Bizim için 28 Kasım'ın farklı bir önemi var. Bu gece hiç uyuyamadım. Çok doluyum. Bu sabah bir köye gittik okuldaki çocuklara eşim adına bir şeyler yapmaya çalıştım. Allah yerini buldursun. Biz elimizden geleni yapıyoruz." dedi