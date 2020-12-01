CHP'de tecavüzcü kankayı silme telaşı

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, 20 yaşındaki Zeliha Y.'ye yönelik cinsel saldırı ve darp suçlamasıyla önceki gün tutuklandı.Kartal Belediyesi'nde şoför olarak çalışırken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla yakın dostluğu nedeniyle parti teşkilatlarında yıldızı parlayan Karagöz, 195 rekor oyla CHP Maltepe İlçe teşkilatında organizasyon yapma ve eylem örgütleme görevlerinden sorumlu başkan yardımcılığına kadar yükseldi. Umut Karagöz'le kanka pozları veren CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu cinsel saldırı olayının patlak vermesinden sonra paniğe kapılarak apar topar Karagöz'ün fotoğraf ve bilgilerini, partinin sitesinden alelacele kaldırttı. Karagöz'ün ismi ve özgeçmişi, CHP Maltepe İlçe Başkanlığı'nın resmi sitesinde yer alıyordu. Skandalla ilgili parti yönetiminin de adeta omerta sessizliğine gömülmesi dikkat çekti. Öte yandan mağdur Zeliha Y.'nin Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadeye de SABAH ulaştı. İşte Zeliha Y.'nin dehşet anlarıyla ilgili anlattıkları:Kendisiyle 1.5 ay aynı cafede çalıştık, sonra işten ayrıldı. Hiçbir zaman duygusal yakınlığımız olmadı. 20 Kasım'da Maltepe'de bir kafede buluşmayı teklif etti. Aynı kafede müzisyen Ö...r isimli arkadaşıma beraber gidelim mi dedim ve kabul etti.Müzisyen arkadaşım, bir saat sonra yanımızdan ayrıldı. Umut ile yarım saat baş başa oturduk. Kafede Umut'un arkadaşı olan çalışanlar dahil hiç kimse kalmadı. Kalkmak istediğimde beni kendisine çekti. Masadaki bardağı kafasında parçaladım. Bu sırada elim kesildi. Öfkeyle beni saçımdan sürükleyerek tuvalete götürdü ve cinsel saldırıda bulundu. Ben yalvardıkça vurdu ve boğazımı sıkarak "Kapı kilitli seni kimse duyamaz" dedi. Ailemin duymasından korktuğum için karakola gitmedim. Darp raporumu aldım. Şikayetçiyim.ÖZLEM Hanelçi CHP'li bir aileden geldiğini söyleyerek "Babaannem Dolmabahçe'ye gelin gelmiş. Atatürk'ün akrabalarıyız. Selanik'ten geliyoruz. Şikâyet etsem ne olacak ki, kim duyuyor? Hatta kadın kabahatliymiş gibi davranıyorlar. Bu yüzden savcılığa başvurmadım. Ancak iki yıl önce CHP Avcılar İlçe teşkilatında uğradığım bir tacizle ilgili savcılığa şikâyette bulundum. Parti hiçbir şey yapmadı..." dedi.UMUT Karagöz'ün Facebook hesabında CHP eski Manisa İl Başkanı olan ağabeyi Reşat Karagöz'ün doğum gününü kutladığı fotoğrafı da bulunuyor.UMUT Karagöz'ün, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıktı. Umut Karagöz, Facebook'taki hesabında Kerem Kılıçdaroğlu ile pozunu 8 Temmuz 2017'de "Denizi seviyorsan dalgaları da seveceksin. Korkarak yaşarsan, yalnızca hayatı seyredersin. Babasının yanında yürüyen aslan yürekli" mesajıyla paylaştı.KARAGÖZ'ÜN CHP'nin tecavüz vakaları üzerinden AK Parti'yi karalama ve iftira kampanyalarının bayraktarlığını yaptığı da ortaya çıktı. Karagöz'ün, CHP teşkilatlarının tecavüz karşıtı eyleminde AK Parti'yi karalayan pankartla en ön safta yer alması rezilliğin bu kadarı dedirtti.