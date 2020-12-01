Trabzon merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Trabzon'da Fetullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri ve İstihbarat şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Trabzon merkezli İzmir, Hatay, Bitlis ve Mersin olmak üzere 5 il'de FETO/PDY kapsamında Ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemini kullanan 4'ü aktif, 1 emekli askeri personel F.Ö., Y.E.A., G.Ö., N.K. ve Y.E.B yakalanarak gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet müdürlüğüne getirilen 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.