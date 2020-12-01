Trabzon'da koronavirüs vakaları yükseldi, su tüketimi arttı

Trabzon'da Ortahisar, Akçaabat ve Yomra ilçelerinin su ihtiyacının karşılandığı Atasu Barajındaki doluluk oranı bu yılın Nisan ayında yüzde 100 seviyesinde iken havaların kurak geçmesinden dolayı bu oran yüzde 3 azalarak yüzde 97 seviyelerine geriledi. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı sosyal mesafe ve maske kullanımının yanı sıra temizliğe dikkat edilmesi yönündeki uyarılar, vatandaşın su tüketimini artırdı. Pandemi nedeniyle artan su kullanımı yaşanan kuraklıkla birleşince barajlardaki doluluk oranları hızla azaldı. Uzmanlar, yağış rejimlerinde meydana gelen düşüşler nedeniyle ülke genelinde sıkıntıların yaşandığı ve her konuda olduğu gibi su tüketiminde de verimliliğe dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

"SU TÜKETİMİNDE TASARRUF UYARISI"

Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi olarak bilinen Karadeniz'de yağış miktarları büyük oranda azaldı. Özellikle yaz aylarında dere yataklarının kuruduğu Trabzon'da ise bilinçsiz ve kaçak kullanımın yanında tarımsal sulama yapılmasının da etkisiyle susuzluk tehlikesinin kapıda olduğu belirtiliyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, son dönemlerde kentteki yağış miktarlarının bir hayli azalması, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve pandemi süreci nedeniyle günlük su tüketiminde artış olduğuna dikkat çekerek, suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini belirtti.

"BARAJLARDA SU SEVİYESİ AZALDI"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, il genelinde bulunan 13 adet İçme suyu Arıtma Tesisin den elde edilen su miktarlarında yıl içerisinde dahi ciddi düşüşler meydana geldiği belirtildi. Trabzon'da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre Ağustos-Eylül-Ekim ayları yağış ortalaması yaklaşık olarak yüzde 40 azalış gösterirken, su tüketiminde yüzde 30 oranında bir artış gözlendiği. Şehre içme suyu sağlayan Atasu barajı su seviyesinin de yüzde 3 oranında azaldığı ifade edildi.