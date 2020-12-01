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Yerli güdümlü füze göreve hazır

Savunma sanayinde yerlilik payı hızla yükselirken, testleri tamamlanan silahlar da bir bir envantere giriyor. Son haber Roketsan'dan geldi. Kurumun resmi Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, ilk yerli tasarım hassas güdümlü tanksavar füze sistemi 'a ilişkin paylaşım dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 1.12.2020 19:14 Son Güncelleme: 1.12.2020 19:31 ABONE OL
Yerli güdümlü füze göreve hazır

Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (UMTAS), yerli tasarımı ve gece/gündüz ve her türlü hava koşulunda görev yapabilme kabiliyetiyle savunmada son derece önemli bir yere sahip.

ROKETSAN PAYLAŞTI

Roketsan resmi Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamada UMTAS'a ilişkin bir video yayınlayarak, "Ülkemizin ilk yerli tasarım hassas güdümlü tanksavar füze sistemi #UMTAS, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlığı sayesinde gece/gündüz, her türlü hava koşulunda hedefine kilitlenir, görevini tamamlamadan yolundan dönmez" ifadelerine yer verdi.

Yerli güdümlü füze göreve hazır!

UMTAS UZUN MENZİLLİ TANKSAVAR FÜZESİ

Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (UMTAS), öncelikli olarak taarruz helikopterlerinde kullanım için geliştirilmiş, hassas güdümlü tanksavar füze sistemidir. Füze, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık sayesinde gece/gündüz ve her türlü hava koşulunda görev yapabilmektedir. Lançer ve füze arasındaki RF veri bağı, kullanıcısına esnek operasyonel yetenek kazandırmaktadır. Füze, atış öncesi veya sonrası hedefe kilitlenebilmekte olup at-unut veya hedef/vuruş noktası seçimine olanak sağlayan at-güncelle uçuş modlarına sahiptir.

ZIRHLI HEDEFLERE KARŞI ÇOK ETKİN

Hassas güdüm-kontrol yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığı, UMTAS Füzesi'nin zırhlı hedeflere karşı etkin bir silah sistemi olmasını sağlamaktadır.

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Gece-Gündüz ve Tüm Hava Koşullarında Görev Yapabilme Özelliği

Sabit ve Hareketli Hedeflere Karşı Kullanım

Yerli güdümlü füze göreve hazır

HEDEF GÜNCELLEME YETENEĞİ

Hedef Güncelleme Yeteneğinin Sunduğu Esneklik ile; Hedef Üzerinde Vuruş Noktası Güncelleme, Uçuş Esnasında Hedef Değiştirme, Sütre Gerisinden Atış. Sıvı Yakıt Yangını ve Kurşun Çarpmasına Karşı Duyarsız Mühimmat Özelliği.

KULLANILABİLDİĞİ PLATFORMLAR

T129 ATAK Taarruz Helikopteri, S70-B SEAHAWK Helikopteri, HÜRKUŞ-C Hafif Taarruz Uçağı, MIL-STD-1760 ve MIL-STD-1553 Arayüz Standartlarına Sahip Diğer Platformlar

Deniz platformlarına stabilize silah sistemi ile entegre edilen UMTAS, zırhlı kara araçlarına ve çekili/sabit kara platformlarına da entegre edilmektedir.

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Yerli güdümlü füze göreve hazır
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