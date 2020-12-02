11 Aralık’tan sonra aşılamaya başlayacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin koca TBMM'de gazetecilerin Kovid-19 ile ilgili sorularını yanıtladı. Koca, teknik olarak iyi bilinen, yan etkisinin az olduğunu düşündükleri Çin aşısından 50 milyon doz alımı için sözleşme imzalandığını söyledi. Koca şunları söyledi: "Aralık ayında en az 10 milyon ama muhtemelen 20 milyon gibi temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, şubat ayında 10 milyon. Aralık, ocak ayında daha yoğun aşılamayı planlıyoruz. Pfizer'in aşısı ile ilgili de görüşmeler içindeyiz. Bize temin edecekleri bütün aşıyı alma şeklinde bir yaklaşımımız oldu." Yerli aşıda bu ayın 14-15'i gibi birinci fazın bitmiş olacağını ve ikinci faza geçileceğini ifade eden Koca, "Nisanda faz 3 ve yaygın kullanımına geçebileceğimize düşünüyoruz. Aralık 11'inden sonra yaygın bir şekilde sağlık çalışanlarından başlamak üzere aşılamaya başlayacağız" dedi. Aşılamada önceliğin kimlerde olacağına ilişkin soru üzerine Koca, "Şu an Bilim Kurulumuz bununla ilgili bir strateji hazırlıyor. Bu stratejide sağlık çalışanları başta olmak üzere kimlere nasıl aşı yapılacağı belirleniyor. Belki hizmet sektöründen daha çok vatandaşımızla temas içerisinde kişiler olabilir. Aşı Bilim Kurulu'nun hazırlayacağı stratejiye göre belirlenir" dedi. "Aşılar yola çıktı mı?" sorusu üzerine Koca, "Sözleşmeler imzalandı" dedi.TÜRKİYE'DE dün test yapılan 180 bin 312 kişiden 30 bin 110'una Kovid-19 tanısı konulurken, 190 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 13 bin 936, hasta sayısı 6 bin 101, ağır hasta sayısı 5 bin 303 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü, tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım" dedi. ANKARAAMERİKAN ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel "BNT162b2" aşısı için önceki gün, Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvuru yaptı. EMA, Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın da Avrupa'da acil kullanımı için başvuru yaptığını açıkladı. AAABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı çalışmalarında sona gelindiğini belirtti. Azar, "ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) 10 Aralık'ta Pfizer'ın aşısı için toplanacak. Bir hafta sonra da Moderna geliyor. Yılbaşından önce iki aşı da kullanımına sunulacak.