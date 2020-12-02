Son dakika: AVM'lerde "HES Kod"lu yeni dönem başladı: Görevliler tek tek kontrol etti...

AVM'ye girmek için geldiğinde görevlilerin kendisinden HES kodu istediğini belirten Sena Kaya ise, "Hem kendi hem de toplum sağlığı için HES kodu istenmesi bence olumlu . Bende Hayat eve sığar proğramını indirip HES kodunu aldım . Bu uygulamayı açtığımda bana küçük bir test karşıma çıktı. Koronalımıyım değil miyim diye bazı sorular soruldu. Covid belirtileri soruldu cevap verdim ve HES kodunu aldım. Fakat bu teste koronalı olanlarda yanlış cevap vererek kod alabilir. O insan AVM'ye girdiğinde benim sağlığımı tehlikeye sokabilir. Bunun için TC kimlik numarası kontrol edilerek konumun servise açık olması nedeniyle hasta olup olmadığı anlaşılabilir" dedi.