Son dakika: AVM'lerde "HES Kod"lu yeni dönem başladı: Görevliler tek tek kontrol etti...

Son dakika haberi... AVM'lere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi, ziyaretçi sayısına illerin hıfzıssıhha kurulları karar verecek. Hafta sonları için ilan edilen sokağa çıkma yasakları kapsamında, AVM'ler de kapalı olacak ve hafta içleri 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.
GÖREVLİLER TEK TEK KONTROL ETTİ
AVM'lerin hafta sonları sokağa çıkma yasağı kapsamında kapalı olmasından dolayı hafta içi AVM'ye girmek isteyenler görevlinin HES kodu şartıyla karşılaştı. HES kodu olanlar AVM'ye girerken olmayanlar ise bir köşede HES kodu almaya çalıştı. AVM girişindeki görevlilerin yardımı ile HES kodunu alabilenler AVM'lere girebildi. Bu uygulama sonucu AVM'lerin önünde kuyruklar oluştu.
AVM'ye girmek için HES kodu almaya çalışan Rabia Turhan, "Yabancı uyruklu arkadaşımla birlikte AVM'ye girmek istediğimizde bizden HES kodu istediler Ben kodumu almama rağmen arkadaşımın yabancı olması ve uygulamada HES kodu vermemesi nedeniyle AVM'ye giremedim. Pandemi nedeniyle yapılan bu uygulamayı destekliyoruz." dedi.
AVM'ye girmek için geldiğinde görevlilerin kendisinden HES kodu istediğini belirten Sena Kaya ise, "Hem kendi hem de toplum sağlığı için HES kodu istenmesi bence olumlu . Bende Hayat eve sığar proğramını indirip HES kodunu aldım . Bu uygulamayı açtığımda bana küçük bir test karşıma çıktı. Koronalımıyım değil miyim diye bazı sorular soruldu. Covid belirtileri soruldu cevap verdim ve HES kodunu aldım. Fakat bu teste koronalı olanlarda yanlış cevap vererek kod alabilir. O insan AVM'ye girdiğinde benim sağlığımı tehlikeye sokabilir. Bunun için TC kimlik numarası kontrol edilerek konumun servise açık olması nedeniyle hasta olup olmadığı anlaşılabilir" dedi.