Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri FETÖ’nün sözde Vakfıkebir ilçe imamı tutuklandı

’nün sözde Vakfıkebir ilçe imamı tutuklandı

’da / silahlı terör örgütüne yönetici olma suçu kapsamında 12 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan sözde Vakfıkebir ilçe imamı, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla saklandığı evde yakalandı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 2.12.2020 11:12 ABONE OL
FETÖ’nün sözde Vakfıkebir ilçe imamı tutuklandı

Trabzon'da 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY silahlı terör örgütünde yönetici olma suçundan tutuklanan ve daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan FETÖ'nün Vakfıkebir sözde ilçe imamı Rical Karagülle'ye (49) daha sonra mahkeme tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 12 yıl ceza verildi.

Bu sırada firar ederek saklanan Karagülle, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat ekiplerinin yaptığı operasyonla Yıldızlı mahallesinde saklandığı evde yakalandı. Karagülle'nin Türkiye'nin çeşitli illerinde FETÖ'ye ait yurtlarda müdürlük, yöneticilik yaptığı, himmet paraları topladığı, çeşitli toplantılara katıldığı, By-lock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönetici olma suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan Karagülle, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’nün sözde Vakfıkebir ilçe imamı tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA