Nahçıvan koridoru, enerji ve ticarette denge değiştirecek

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Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettiği tarihi zafer Türkiye'ye, Nahçıvan üzerinden Orta Asya ve Pasifik'e uzanan stratejik bir koridor kazandırdı. Bu koridorla birlikte enerji ve ticaret denklemi de kökten değişecek.Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşmada kurulması öngörülen Nahçıvan koridoru kapsamında Azerbaycan'ın karadan bölgeye bağlantı kurması Türkiye'yi de stratejik anlamda kazanan ülke kategorisine yükseltti. Nahçıvan'a yapılacak 230 km'lik demiryolu hattı ile kuzeyde Bakü- Tiflis- Kars, güneyde ise İran- Afganistan-Pakistan güzergâhı sayesinde Kuzey-Güney koridorunda Türkiye transit ülke konumuna gelecek. İran ile vadesi 2026'da dolacak olan doğalgaz anlaşması noktasında Nahçıvan koridoru sayesinde Ankara'nın eli güçlenecek. Türkiye ile Azerbaycan arasında ticari gaz akışı sağlayan TANAP Projesi kapsamında yıllık 16 milyar metreküp gaz taşınabilirken, hattın kapasitesinin yapılacak çalışmalarla 32 milyar metreküpe kadar çıkarılması söz konusu olabilecek. Böylece Türkiye, İran gazı yerine daha uygun fiyatlı olan Azerbaycan gazını kullanabilecek.Asya ile Avrupa arasında Marmaray'la beraber orta koridorun en önemli halkalarından birisini oluşturan Bakü- Tiflis-Kars Demiryolu Hattı Türkiye ile Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Çin ve Çin-Avrupa güzergâhında yük taşımacılığına olanak sağlarken, şimdi Nahçıvan hattının da bu sisteme dahil edilmesi Türkiye'ye 3 milyar nüfuslu bir coğrafyada lojistik noktasında daha büyük önem kazandıracak.TANAP ile ticari gaz akışını başlattığı 30 Haziran 2018'den bugüne kadar Türkiye'ye 7.5 milyar metreküp gaz ulaştı. Türkiye ekonomisi için 2.5 milyar doların üzerinde bir katma değer yaratan TANAP, ABD ve Avrupa Birliği Güney Doğu Avrupa ülkelerinin enerji arz güvenliğini sağlıyor. Nahçıvan koridoru ile gaz kapasitesi yıllık 32 milyar metreküpe çıkabilir.MilliSavunma Bakanlığı Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla kurulacak Türk- Rus Ortak Merkezi'nin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi. Bakanlık Twitter'dan yaptığı açıklamada, 11 Kasım'da Rusya ile video telekonferans yöntemiyle imzalanan mutabakat zaptına işaret etti.