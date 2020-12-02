Son dakika haberi! Piercing takma bahanesiyle genç kıza tacize hapis çıktı!

Vücuduna piercing yaptırmak için gittiği dükkânda iş yeri sahibinin tacizine uğradı. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Şişli'de meydana geldi. 14 yaşındaki S.Y., vücuduna piercing yaptırmak için annesinden izin alarak H.Ö.'nün işletmeciliğini yaptığı dükkana gitti. İddiaya göre 43 yaşındaki H.Ö., genç kıza önce boyun kısmına dermal piercing takma önerisinde bulundu.

"GÖĞÜSLERİNE PİERCİNG TAKACAĞIM"



Genç kız, H.Ö.'nün teklifini kabul etmeyince işletmeci bu kez S.Y.'ye göğüslerinin çok güzel olduğunu göğüs uçlarına piercingin çok yakışacağını söyleyerek üzerinde bulunan tişörtü çıkardı. İç çamaşırı ile kalan genç kız neye uğradığının farkına varmadan yine iddiaya göre işletmeci bu kez iç çamaşırını çıkararak tacizde bulunmaya başladı.

DÜKKÂNINDA GÖZALTINA ALINDI



Korkuya kapılarak sadece piercing alarak dükkândan uzaklaşan genç kız yaşadıklarını ağlayarak annesine anlatınca ikili durumu polise şikâyet ederek tacizci hakkında şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine dükkanında gözaltına alınan H.Ö., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Emniyette ifade veren genç adam kız çocuğunun ailesini tanıdığını bu nedenle piercing yapma konusunda anlaştıklarını, kendisini taciz etmediğini sadece piercing takılacak yeri gösterdiğini belirtti.

GÜVENLİK KAMERASI TACİZCİYİ ELE VERDİ



İfadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında dükkânda bulunan güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yapılan incelemede mağdur olan kız çocuğunun emniyette vermiş olduğu ifadesinin doğru olduğu ve tacize uğradığı tespit edildi.

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Savcılık yürütülen soruşturma sonunda H.A., hakkında 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunması alınan sanık, "Yaklaşık 19 yıldır aynı yerde esnaf olarak çalışıyorum ve aynı işi yapıyorum. Olay tarihinde hanımefendi dükkana geldi ben de kendisine dermal piercing ile ilgili bilgi vermek için üzerinde lastikli kıyafeti sıyırıp kendisine dermal piercingin olabiliceği 2-3 noktayı gösterdim. Daha sonra hanımefendi alışveriş işine devam etti. Dükkandan piercing aldı. Aldığını kasaya getirdi. Ücretini ödedi ve ayrıldı. Olay bundan ibarettir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." diye konuştu.

2 YIL 6 AY HAPSE ÇARPTIRILDI



Mağdur genç kız ise verdiği ifadesinde, " Olay tarihinde piercing almak amacıyla sanığın dükkanına gittim. Dükkanda önce bir kaç kişi vardı. Daha sonra onlar çıkıp gittiler. Sanık bana hitaben yüksek bel pantolonuma yönelik olarak, yüksek belin modası kaldımı dedi. Ben de böyle seviyorum dedim. Bana nerelerinde piercing var diye sordu, ben de söyledim. Sana dermal piercing yapalım deyince ben istemediğimi, ailemin kabul etmediğini, sadece piercing alacağımı söyledim. Senin göğsüne piercing çok yakışır. Göğüslerin çok güzel dedi. Önce dermal piercingin yapılacağı yeri söyledi. Daha sonra gidip eldivenini giydi, bakabilir miyim dedi ve bulüzümu sıyırarak göğsümün ucunu tuttu. Ben hiçbir şey söyleyemedim. Alışverişimi yaptım ve dükkandan çıktım." Mahkeme yapılan yargılama sonunda H.A.'nın üzerine atılı suçun yapılış şeklini de dikkate alarak 2 yıl 6 ay hapse mahkum etti.