Son dakika haberi: Başkan Erdoğan açıkladı! Koronavirüste 90 gün müjdesi! 50 milyon doz aşılık imzanın detayları...

Son dakika haber! Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yeni tedbirleri açıkladığı koronavirüs mücadelesinde çok kritik bir duyuru daha yaptı. Bu kapsamda aşı ile ilgili son durumu aktaran Erdoğan Türkiye'nin kullanacağı koronavirüs aşılarına dair açıklamasında, "Aşı konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlk aşamada 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya ulaşabileceklerdir. Önümüzdeki ay sağlık çalışanlarımızın aşılanmasıyla inşallah başlayacaktır." ifadelerini kullandı. Peki Türkiye'nin önünde aşılama başlangıcı ile kurtuluş arasında ne kadarlık bir zaman var? İşte kritik bilgiler...
SON DAKİKA HABER KORONAVİRÜS MÜCADELESİNDE 90 GÜN MÜJDESİ
Buna göre Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında da yer aldığı gibi koronavirüs pandemisi, 90 günde 50 milyon aşılamayla kontrol altına alınacak. 2021'in ilk çeyreğinde, 25 milyon 500 bin kişiye iki doz aşı yapılacak. Öncelik kronik hastalar ve sağlıkçılarda olacak. Koronavirüs salgını yaygınlaşırken, Türkiye de gerekli tedbirleri ve kısıtlamaları devreye sokuyor. Eğer bunlarla da salgının seyrinde düşme olmazsa devreye yeni yol haritası girecek. Kovid-19'u durdurma planına göre 3 ay içinde salgın tamamen kontrol altına alınacak.
EKONOMİK VE SOSYAL HAYAT 3 AY İÇERİSİNDE NORMALE DÖNECEK
Kritik planlamanın son dakika ayrıntılarına göre; Ekonomik ve sosyal hayatın yeniden normale dönmesi sağlanacak. Bu çerçevede mart başına kadar Çin'den 50 milyon ve Almanya'dan alınan 1 milyon doz aşı vatandaşlara vurulacak. Başkan Erdoğan "Dünyanın neresinde olursa olsun aşı çalışmalarıyla ilgili her gelişmeyi yakından takip ediyor. Başarı oranları yüksek olanlarla sözleşmeler imzalıyoruz" dedi. Ayrıca aşının Türkiye'de ücretsiz olacağını da belirtti.
Son dakika: 2021'in ilk çeyreğinde, kişi başı iki doz olmak üzere 25 milyon 500 bin vatandaş aşılanmış olacak.
İLK AŞILAR 11 ARALIK'TA! BAKAN KOCA DA YAPTIRACAK
Bilim Kurulu'nun "öncelikli" dediği kişilere ücretsiz yapılacak aşıdan kademeli olarak sağlık personelleri, kronik hastalar, 65 yaş ve üzeri, güvenlik görevlileri, kuryeler ve havayolu çalışanları yararlanacak. Diğer vatandaşlar da aşıyı eczanelerden cüzi bir miktar karşılığında satın alabilecek. İlk aşıların 11 Aralık'ta vurulacağı belirtilirken, ilk iki doz aşıyı ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak.
YERLİ AŞIDAN ÖNCE 45 MİLYON VATANDAŞ AŞILANMIŞ OLACAK
Çinli Sinovac şirketiyle de görüşmelerini sürdüren Sağlık Bakanlığı, yerli aşı devreye girene kadar mart ve nisan aylarında da 20'şer milyon doz aşıyı daha sipariş etmeyi planlıyor. Bu son dakika bilgisine göre yerli aşı uygulamaya geçmeden önce toplam 45 milyon 500 bin vatandaş aşılanacak. Nisandan sonra yerli aşının devreye girmesiyle de her ay ilave olarak 5 milyon vatandaşın aşılanma işlemi gerçekleştirilecek.
RUS 'SPUTNİK V' AŞISI DA GELİYOR
Sağlık Bakanlığı, Çin aşısı dışındaki diğer ülkelerin ürettiği aşılara ilişkin de harekete geçti. Yılbaşı sonrası için Almanya'dan 25 milyon doz aşı sipariş eden Bakanlık, Rusya'nın Sputnik V aşısının da Türkiye'de uygulanabilmesi için görüşmelerini sürdürüyor. Kitle bağışıklığının oluşması için nüfusun en az yüzde 60'ının aşılanması gerektiğini dikkate alan Bakanlık, Alman, Çin, Rus ve yerli aşının kademeli uygulanmasıyla birlikte 2021 sonuna kadar virüsün etkisini tamamen kırmayı amaçlıyor.
YERLİ AŞIDA SON DAKİKA BİLGİSİ: İLERLEME OLDUKÇA HIZLI
Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde devam eden yerli aşı çalışmaları son sürat devam ediyor. Faz 1 çalışmaları kapsamında 44 gönüllüye aşı uygulanırken herhangi ciddi yan etkinin görülmemesi umut veriyor. Faz 2 çalışmalarının iki hafta sonra 200 gönüllüye uygulanacağı belirtilirken, faz 3 çalışmalarına ise şubatta geçilmesi planlanıyor. Yerli aşının faz 3 çalışmaları ise 10 bin gönüllü üzerinde uygulanacak. Çalışmaların bir bölümü Türkiye ile birlikte yurtdışında Sağlık Bakanlığı'nın anlaştığı ülkelerde de gerçekleştirilecek.
BAKAN KOCA: DAHA SIKI TEDBİRE İHTİYACIMIZ VAR
TÜRKİYE'DE dün 176 bin 656 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 13 bin 746, hasta sayısı 6 bin 514, ağır hasta sayısı 5 bin 190 oldu. 4 bin 485 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 404 bin 727'ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 3.4 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun" uyarısında bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KORONAVİRÜS AŞISI KONUSUNDAKİ SON DAKİKA AÇIKLAMALARININ TAMAMI ŞU ŞEKİLDEYDİ;
Önümüzdeki bahar geride bırakacağız
"Önümüzdeki bahar aylarından itibaren küresel salgını geride bırakmayı ümit ediyoruz. Aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Her aşıyla yakından ilgileniyor, gereken bağlantıları kuruyoruz. İlk etapta 50 milyon doz anlaşma yapmış bulunuyoruz.
Ücretsiz
Başkan Erdoğan'ın diğer bir müjdesi de aşıyla ilgili sözde ekonomik vurgun algısı yapanların iddialarını yalanlamak oldu. Erdoğan koronavirüs aşısının tamamen ücretsiz olduğunu şu sözlerle ilan etti: "Vatandaşlarımız herhangi ücret ödemeden aşıya erişebileceklerdir. Önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması başlayacaktır"