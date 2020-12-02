Son dakika haberi... PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi!

ŞEHİRLERDE TALİMAT BEKLEYEN ÇOĞU MEMUR 147 İSİM DEŞİFRE OLDU!

Son dakika operasyonu kapsamında isimleri ve yerleri deşifre olan teröristler arasında iki hemşire, bir anestezi teknikeri, bir avukat ve halen görevde olan bazı kamu görevlileri olmak üzere 147 isim tespit edildi. Yakalanan bu kişiler tutuklanıp cezaevine gönderildi.

PKK'YA DESTEK VEREN 17 İŞ ADAMI VE MÜTEAHHİT DE TESPİT EDİLDİ

Aynı harddisk içindeki bir başka klasörde ise terör örgütü PKK'ya finansal destek sağlayan müteahhit ve işadamlarından oluşan 17 kişi tespit edildi. Bu kişiler hakkında da adli işlem yapıldı. Lice'ye bağlı köy ve mezralarda da terör örgütüne eleman ve lojistik temin eden işbirlikçilerin de isimleri, örgütte hangi teröriste bağlı olarak çalıştıkları ve cep telefonlarını içeren ayrıntılı bilgiler ele geçirildi. Bu kişilere yönelik de operasyonlar yapıldı.