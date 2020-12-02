SON DAKİKA... Türkiye Pasifik kıyılarına ulaşıyor! Nahçıvan koridoru denge değiştirecek!

SON DAKİKA DENGELER ÖKTEN DEĞİŞECEK, DEV PAZAR TÜRKİYE'YE AÇILACAK

Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettiği tarihi zafer Türkiye'ye, Nahçıvan üzerinden Orta Asya ve Pasifik'e uzanan stratejik bir koridor kazandırdı. Bu koridorla birlikte enerji ve ticaret denklemi de kökten değişecek.

7- 3 milyar nüfuslu dev bir pazarın kapıları ardına kadar Türkiye'ye açılmış olacak.