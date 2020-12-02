Suikast yalanına siyasetçilerden tepki!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi yapılacağı ve bu suikastçının yakalandığına yönelik kimi haber sitelerinde yer alan haberlerle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü dün akşam saatlerinde basın açıklaması yayınladı. Emniyet, yapılan haberde yer aldığı şekilde İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu olmadığını belirtti. Birçok siyasetçi ise bu açıklama ardından CHP'nin gündemi değiştirmeye çalıştığını ifade ederek tepki gösterdi.

ÜNAL, "TECAVÜZ SKANDALINI PERDELEMEK VE GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİNİZİ GÖRÜYORUZ"

Tepki gösteren isimlerden biri de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dı… Ünal, suikast yalanıyla alakalı sosyal medyadan "Kendi içinizde yaşanan tecavüz skandalını perdelemek ve gündemi değiştirmek maksadıyla yapmak istediğinizi görüyoruz. #SuikastYalanı ile bu işten kurtulamayacaksınız. "Ajans"ınızın kurguladığı algı operasyonu tutmayacak. CHP'yi Yalan Kurgu Merkezi haline getiren ekip şaşırtmadı!" diye tepki gösterdi.

KAYA: "CHP'NİN SÖYLEMLERİ NE KADAR SÖZDE VE SAHTE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya ise, "Türkiye için bir güvenlik sorunu hâline gelen CHP kendi ayıplarını yalanlarla örtbas etmeye çalışıyor. Yolsuzlukları, öğretmenlerimize ve ordumuza hakaretleri, taciz ve tecavüze sessiz kalmaları CHP'nin söylemlerinin ne kadar sözde ve sahte olduğunu gösteriyor" dedi.

GÖKSU: "GÜNDEMİ FARKLI BİR YÖNE ÇEKMEK İÇİN 'AJANS' YİNE İŞ BAŞINDA."

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ise "Günlerdir kendi içlerinde yaşanan taciz ve tecavüz skandallarını kapatmak ve gündemi farklı bir yöne çekmek için 'Ajans' yine iş başında. Yalanın 'Kurgu Merkezi haline gelen CHP, bu #SuikastYalanı ile kapatmaya, saklamaya çalıştığı gündeminden böyle kurtulamayacak" ifadelerini kullandı.

ŞENOCAK: "YALANLARI OLANLARI ASLA TEMİZLEYEMEYECEK!"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da "PKK sempatizanlarına verilen kadrolar, ihaleler, yolsuzluklar, gayri milli dış politika, ordumuza atılan ahlaksız ithamlar ve taciz tecavüz skandallarıyla iyice köşeye sıkışan CHP #SuikastYalanı'yla gündem değiştirme peşinde. Bilsinler ki yalanları olanları asla temizleyemeyecek!" diyerek suikast yalanına tepki gösterdi.

ÖZALAN: SÖYLEŞİLERİ GİBİ SUİKASTLERİ DE HAYALİ!

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise, "Muhalif medyanın hali... Emniyet, 'ne suikast var ne de suikast girişimi var' açıklaması yaptı. Söyleşileri gibi suikastleri de hayali! #SuikastYalanı" dedi.

TÜFENKÇİ: "YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANAR"

AK Parti MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci sosyal medya hesabından "CHP İstanbul teşkilatında üst üste patlayan taciz ve tecavüz skandallarının üstünü örtmek için Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi yalanını gündeme getirdiler. Bunlar gerçekleri yalan ile örtme çabaları. Ama yalancının mumu yatsıya kadar yanar" diye yorumladı.

ARVAS: "CHP, İSTANBUL TEŞKİLATLARINDA YAŞANAN TECAVÜZ OLAYINI GÜNDEMDEN DÜŞÜRMEK İÇİN HER YOLU DENİYOR."

AK Parti Sosyal Medya Koordinatörü Ömer Arvas da "CHP, İstanbul teşkilatlarında yaşanan tecavüz olayını gündemden düşürmek için her yolu deniyor. Keşke çıkıp da 'evet bu acı olay oldu, biz mağdurun yanında olacağız ve benzeri başka olay varsa üstüne gideceğiz' deselerdi de bu kadar şov yapmak zorunda kalmasalardı" ifadelerini kullandı.

ÇALIK: "TECAVÜZ SKANDALLARIYLA ÇALKALANAN CHP, BU SKANDALLARI ÖRTBAS ETMEK ADINA #SUİKASTYALANI'NA SARILMIŞ"

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise "Tecavüz skandallarıyla çalkalanan CHP, bu skandalları örtbas etmek adına #SuikastYalanı'na sarılmış. Ahlaksızlıklarınızla çukurun dibini boyladınız artık. Her geçen gün ayrı bir pisliğiniz ortaya saçılıyor. Bütün çabanız, tüm Türkiye'yi kendi pisliğinize çekmek üzerine…" dedi.