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'dan terör yuvalarına nokta atış

Türk Silahlı Kuvvetleri () dün akşam saatlerinde 'nin Ayn İsa Bölgesini Obüs toplarıyla yoğun ateş altına aldı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 3.12.2020 01:48 ABONE OL
TSK'dan terör yuvalarına nokta atış

Son günlerde PKK ve onun uzantısı terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye geçiş yapmak için sıkça kullandığı bu güzergahda önlem alan askerler geçtiğimiz gün 17 kişilik bir terörist grubunu etkisiz hale getirmişti. İstihbarat çalışmaları neticesinde teröristlerin toplandığı noktaları belirleyen Türk askeri bölgeyi ateş altına aldı. Bölgede görev yapan Rus birlikleri de Ceylanpınar karşısındaki Tel-Tamr'a hareket etti.

TSK TERÖR YUVALARINI ATEŞ ALTINA ALDI


Gaziantep ve Şanlıurfa'da gece saat 22.00 sıralarında duyulan patlama sesleri TSK'nin terör yuvalarını ateş altına aldığını ortaya çıkardı. Türkiyede terör eylemleri gerçekleştirmek için sınırı geçmeye çalışan PKK terör örgütü mensuplarının son günlerde sıkça kullanmaya başladığı ama Türk askeri tarafından etkisiz hale getirdiği güzergah yerle bir edildi.

BOMBA YAĞDIRDI

Teröristlerin Türkiye sınırını geçmek için topladığı Ayn İsa'daki bölgeyi tespit eden TSK yine sızma girişimi için plan yapan teröristlerin üstüne bomba yağdırdı. Obüs toplarının kullanıldığı sınır ötesi operasyonda Rus askeri birliklerinin de bölgeyi terk etmesi dikkat çekti.

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TSK'dan terör yuvalarına nokta atış
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