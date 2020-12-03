Son dakika! Adnan Oktar örgüt üyeleri birbirini de fişlemiş! İtirafçıdan şoke eden sözler!

OKTAR'A İHBAR EDİLMİŞ



SABAH'ın ulaştığı belgelere göre, Betül Kesgin hakkında elebaşı Adnan Oktar'a bir ihbar mektubu yazıldığı ortaya çıktı. Oktar'a "Sevgilim" diye hitap edilen bu ihbar mektubunda, Betül Kesgin'in "Allah'a inandığı ama kendisini örgüte ait hissetmediği" belirtiliyor.





Kesgin ile yapılan sohbette "dışardayken düşündüğünü ve kız kardeşlere benzemediğini, beyninin çok dolu olduğunu, sürekli dua ettiğini ama bir yıldır aynı durumda olduğunu, buranın doğru yer olduğundan emin olmadığını" söylediği aktarılıyor.