Son dakika! Adnan Oktar örgüt üyeleri birbirini de fişlemiş! İtirafçıdan şoke eden sözler!

Son dakika haberi: İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülen davada Pazartesi günü sanıkların son savunmalarının alınmasına başlanmıştı. Çarşamba günü (dün) savunmasını yapan sanıklardan avukat Betül Kesgin, itirafçı oldu.
SON KEZ CESARETİNİ TOPLADI...
İlk savunmasında arkadaşlık grubu olduklarını ve suç örgütü olmadıklarını öne süren Kesgin bu kez Adnan Oktar grubunun suç örgütü olduğunu, korktuğu için daha önce bu ifadeyi veremediğini, ancak ailesinin yanına yerleşince ve ailesinin desteği ile örgütle olan bağını kopardığını anlattı. Örgütten hâlâ korktuğunu, mahkemede bile korkudan arkasını dönemediğini söyleyen Kesgin'in nasıl baskı altına alındığı netlik kazandı.
OKTAR'A İHBAR EDİLMİŞ
SABAH'ın ulaştığı belgelere göre, Betül Kesgin hakkında elebaşı Adnan Oktar'a bir ihbar mektubu yazıldığı ortaya çıktı. Oktar'a "Sevgilim" diye hitap edilen bu ihbar mektubunda, Betül Kesgin'in "Allah'a inandığı ama kendisini örgüte ait hissetmediği" belirtiliyor.
Kesgin ile yapılan sohbette "dışardayken düşündüğünü ve kız kardeşlere benzemediğini, beyninin çok dolu olduğunu, sürekli dua ettiğini ama bir yıldır aynı durumda olduğunu, buranın doğru yer olduğundan emin olmadığını" söylediği aktarılıyor.
İhbar mektubunda Kesgin'in "Güvenilmez ve ne yapacağı bilinmez biri olarak görülmekten utandığı, gitmeyi düşündüğü" de kaydediliyor.
Bu fişlemenin ardından ihbar mektubunu yazan örgüt üyesi, Oktar'a "Ben de ona olumlu telkinler verdim. 'Ben seni seviyorum, iyi olmanı istiyorum, yardım edeyim' dedim. Her gün sohbet ettim" bilgisini veriyor.
ÖZÜR MEKTUBU
Bu fişlemenin ardından Betül Kesgin'e, kendisini affetmesi için Oktar'a mektup yazdırıldığı da ortaya çıktı. Kesgin mektubunda, Oktar hakkında olumsuz düşündüğü için özür diliyor ve Oktar'a "Aşkım, anlatacağım her şeyin, her hatanın farkına vardım. Pişman oldum. Bir daha asla yanından ayrılmamaya yemin ettim" diyor.