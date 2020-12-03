Altun'un evinin fotoğraflarını çeken CHP'li başkan delil karartmış!

ÖZÇAĞDAŞ: CHP İSTANBUL İL BAŞKANI CANAN KAFTANCIOĞLU GÖNDERDI

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, 21 Nisan 2020 tarihinde Fahrettin Altun'un evine kendisini CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gönderdiğini belirterek, "Ben ilçe başkanıyım benim bir il başkanım var. İl başkanım bana demiş ki oraya git bak. Gittim, baktım; bir inşaat yok fotoğrafı da kendisine gönderdim" demişti.

Öte yandan, Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle Suat Özçağdaş hakkında "özel hayatını gizliliğini ihlal etme" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafının çekilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında verilen takipsizlik kararı, Altun'un avukatının itirazı üzerine kaldırılmıştı.